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63 yaşındaki adam uyuşturucudan tutuklandı

05 Kasım 2021 Cuma 11:39
689 Okunma
63 yaşındaki adam uyuşturucudan tutuklandı
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Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda uyuşturucu ve patlayıcı madde ele geçirildi.

Polisten yapılan açıklama şöyle:

04.11.2021 tarihinde, Gazimağusa’da Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü tarafından S.K.(E-63)’ye ait ikametgahta yapılan aramada; yaklaşık 139 gram ağırlığında sentetik cannabinoid türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, uyuşturucu madde içerdiğine inanılan bir adet suboxone marka hap ve çeşitli markalarda 18 adet av tüfeği fişeği bulunarak emare olarak alınmıştır.

Konu şahıs ile meseleyle bağlantısı olduğuna inanılan A.A.(E-51) ve D.K.(E-41) tutuklanmıştır. Soruşturma devam etmektedir.

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