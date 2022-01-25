639 pozitif vakaya rastlandı, 2 kişi vefat etti

Son 24 saatte yapılan test sayısı 22.025 olup, 639 pozitif vakaya rastlanmış, 2 kişi vefat etmiş, 576 kişi taburcu edilmiştir.
311 kişi Lefkoşa, 114 kişi Girne, 86 kişi Gazimağusa, 68 kişi Güzelyurt, 31 kişi İskele, 29 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
25 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 22.025
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 639
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :
Yerel Vaka Sayısı: 639
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 567
Bugün Kaybedilen Hasta: 2
Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.276.709
Toplam Vaka Sayısı: 51.677
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 46.521
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 4995
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 46
Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 4936
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 163
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 13
Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1712
Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar
Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 280
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 485
Güvende Kal Genel tablo
Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 3446
Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 118155