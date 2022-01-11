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6.4 ile sallandık!

AFAD, Akdeniz'de Kıbrıs açıklarında saat 03.07'de 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Deprem tüm Kıbrıs'ta ve Akdeniz bölgesinde hissedildi.

11 Ocak 2022 Salı 06:52
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6.4 ile sallandık!
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Akdeniz'de Kıbrıs Adası'nın açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 03.07'de Akdeniz'de, Kıbrıs Adası'nın güney batısı açıklarında 6,4 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Deniz yüzeyinin 5,06 kilometre derinliğindeki depremin merkez üssünün Mersin'in Anamur ilçesine yaklaşık 134 kilometre mesafede olduğu belirlendi.

Sosyal medyada, depremin Kıbrıs Adası başta olmak üzere Antalya, Mersin, Hatay, Adana, Isparta, Burdur ve Konya'da da hissedildiği kaydedildi.

Kıbrıs açığındaki deprem Mısır, Suriye ve Lübnan'da da hissedildi. 

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Son Güncelleme: 11.01.2022 08:05
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