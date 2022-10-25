64 yaşında iş kazası kurbanı!

Polisten yapılan açıklama şu şekilde:

18.10.2022 tarihinde, Alayköy Sanayi Bölgesinde faaliyet gösteren bir şirkete ait ambar içerisinde, kaynak yaptığı sırada yüksekten düşerek ağır şekilde yaralanan Adnan ÖZER (E-64), tedavi görmekte olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi yoğun bakım servisinde 24.10.2022 tarihinde saat 03:00 sıralarında yaşamını yitirmiştir.

Yürütülen soruşturma kapsamında olayda ihmali görülen A.A.(E-59), A.A.(E-57) ve Ş.A.(E-31) tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.