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64 yıl sonra tarihi Türk Bayrakları altında

Müzisyen Yılmaz Taner, bu kez aynı yerde Türk Bayrakları altında babasının kurucusu olduğu Mücahitler Bandosu’nu yönetti.

30 Nisan 2021 Cuma 20:26
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64 yıl sonra tarihi Türk Bayrakları altında

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Başkenti Lefkoşa’da Girne Kapısı önünde bugün tarihi bir an yaşandı. Kıbrıs Adası İngiliz Yönetimi altındayken 1957 yılında Lefkoşa Türk Lisesi Bandosuna şeflik yapan müzisyen Yılmaz Taner, bu kez aynı yerde Türk Bayrakları altında babasının kurucusu olduğu Mücahitler Bandosu’nu yönetti.

Mücahitler Bandosu’nun kurucusu olan merhum Zeki Taner'in oğlu müzisyen Yılmaz Taner, 1957 yılında henüz genç bir lise öğrencisi iken Lefkoşa Türk Lisesi Bandosu’na şeflik yapmıştı.

DUYGU DOLU ANLAR YAŞADI
Yıllar sonra bu kez şanlı Türk Bayraklarının altında kendi bestelediği Mücahitler Marşını, Güvenlik Kuvvetleri 
Komutanlığı Bandosu ile birlikte icra eden Taner, duygu dolu anlar yaşadı. 

RÜYA TANER YALNIZ BIRAKMADI
Taner, ‘’Bana verilen bu fırsat için teşekkür ediyorum. Duygularımı nasıl anlatabilirim bilmiyorum. Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’mıza teşekkürler’’ dedi. Yılmaz Taner’i 64 yıl sonra kızı ünlü piyanist Rüya Taner ve sevenleri de yalnız bırakmadı.

Anahtar Kelimeler:
Yılmaz Taner
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