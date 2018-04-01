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65 kişiye ziyaret ve telefon yasağı getirildi

İnfaz Yasası ve Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde değişiklik ve ceza indirimi talebiyle cezaevinde devam eden yemek almama eylemine cinayet ve tecavüzden mahkum olanlar da katıldı

01 Nisan 2018 Pazar 09:58
65 kişiye ziyaret ve telefon yasağı getirildi

Havadis gazetesinden Devrim Demir'in haberine göre; Merkezi Cezaevinde İnfaz yasasında değişiklik ‘Şartlı Tahliye Tüzüğü’nde düzenleme ve ceza indirimi talebiyle başlatılan yemek almama eylemine katılanların sayısı e 65 oldu.

4 koğuştaki mahkumların katıldığı açlık grevinde dördüncü güne girildi. Açlık grevine katılanların ‘Şartlı Tahliye’ gerekçesi dışında eski infaz yasasının geri getirilmesini isteyen 65 mahkûmun başlattığı açlık grevine uyuşturucu, cinayet, tecavüz, hırsızlık suçlarından hüküm giyenler arasında dikkati çeken isimlerde var.

Tecavüzcü ve katillerde açlık grevinde

Havadis’in elde ettiği bilgide, Lefkoşa’da infiale neden olan 5 yaşındaki kız çocuğuna  ‘Tecavüz’ suçundan 14 yıl hapse mahkûm edilen 16 yaşındaki İbrahim Elisopalı ve 2006 yılında eşini öldürerek 15 yıl hapse mahkûm edilen Niyazi Mehmet İşlerde af yasasının geri gelmesini isteyenler arasında.

65 kişiye ziyaret ve telefon yasağı getirildi

Merkezi Cezaevinde 4 gündür yemek almayı kabul etmeyerek açlık grevi başlatan 65 mahkûma telefon ve ziyaret yasağı getirildi.

Gardiyanlar Birliği Başkanı Salih Kayalı, cezaevinde başlatılan açlık grevi ile ilgili Bakanlığın konuyu takip edip ilgilendiğini kaydederken, ülkede artış gösteren suç patlaması nedeniyle 2005 yılında birçok yasa değişikliğine gidildiğini de anımsattı.

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Gibrisli 2018-04-01 10:10:23

Nisan 1 dır herhalde pislik insanlar daha aldığıniz ceza az bile size.yok birda afmis..

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Doğru Söz 2018-04-01 11:19:29

5 yaşındaki çocuğa tecavüzün cezası kayıtsız şartsız ölüm olmalı. Hem de birkaç ay çok büyük acı çektirdikten sonra. Adi yaratık. Nerde ise övünç madalyası isteyeceksin. Sabah sabah asabımı bozgun. Adi yaratık...

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Magusa 2018-04-01 11:35:29

BUNLARI SERBEST BIRAKIRSANIZ TOPLUMA KARSI SUÇ İSLERSİNİZ YETKİLİ BEYEFENDİLER.

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Villo 2018-04-01 12:50:58

Bunları zehirleyen be köpekler gibi gebersinler ağzılarından köpük gelsin yok salacan dışarı adamışsanız yemeyin da göreyim geberin onun içinde çok da tın...

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