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65 yaşındaki sapıktan çocuğa cinsel istismar

Gazimağusa’da Suriçi’nde 65 yaşındaki A,A., Eylül ayı içerisinde, bakımını üstlendiği komşusunun 15 yaşındaki kızına, farklı tarihte 3 kez cinsel saldırıda bulunup istismar ettiği iddiasıyla tutuklanmıştı. İlk davasına 28-09-2022 tarihinde çıkarak ek tutukluluk alan A.A., bugünkü davasında ileride yargılanmak üzere teminat ile serbest kaldı.

30 Eylül 2022 Cuma 15:37
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65 yaşındaki sapıktan çocuğa cinsel istismar



Tutukluluk duruşmasında, meseleyi soruşturan Gazimağusa Polis Müdürlüğü’ne görevli polis Memuru Löğmen Yücetürk yemin altında verdiği şehadetinde, anımsatmasında zanlının “çocuğun cinsel istismarı, cinsel taciz, cinsel saldırı ve elektronik haberleşme yasasına aykırı hareket” suçlarından methaldar olduğunu anımsattı

Gazimağusa Kaza Mahkemesi’nde yemin tahtında şahadet veren polis Löğmen Yücetürk, zanlının Eylül ayı içerisinde, Gazimağusa’da Surlariçi’ndeki ikametgâhının karşısındaki telle çevrili bahçede, güvercin kafesi içerisinde, komşusu olup bakıcılığını üstlendiği 15 yaşındaki müştekiye, cinsel davranışla öpücük atıp, adı edileni öpmeye çalıştığını anımsattı.

Yücetürk ayrıca, zanlının müştekiye ait evde boya yaptığı esnada, adı edileni bacağından tutup elleriyle okşadığını, denizde bulundukları başka bir günde de bacağından öptüğünü söyledi. Müşteki kızı, cep telefonundan birçok defa cinsel içerikli mesaj yazdığını anımsatan tanık polis zanlının devam eden tahkikata etkisi bulunmadığını aktararak ve mahkemeden KKTC vatandaşı zanlı aleyhine uygun bir teminat talep etti.

Polis memurunun huzurundaki şehadetini değerlendiren Ceza Davaları Kıdemli Yargıç Çiğdem Güzeler, yargılanmada hazır bulunmasını temin etmek maksadıyla zanlının KKTC haricine çıkışını men ederek kimlik, pasaport ve seyahat belgesini polise teslimi, 10 bin T.L nakdi teminat yatırması, KKTC vatandaşı muteber bir şahsın 100 bin T.L şahsi kefalet senedi imzalaması ve haftada 1 gün polise ispat-ı vücut etmesi şartıyla serbest kalması yönünde emir verdi. (MHA)

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