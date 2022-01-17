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654 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 32.874 test yapıldı, 654 pozitif vakaya rastlandı, 813 kişi taburcu edildi"

17 Ocak 2022 Pazartesi 18:31
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654 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 32.874  olup, 654 pozitif vakaya rastlanmış, 813  kişi taburcu edilmiştir. 

307 kişi Lefkoşa, 185 kişi Girne, 126 kişi Gazimağusa, 16 kişi Güzelyurt, 13 kişi İskele, 7 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

17 Ocak 2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 32.874        

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 654      

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 654    

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 813 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.115.706        

Toplam Vaka Sayısı: 47.358        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 40.837  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 6373     

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 63     

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 6294      

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 150      

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 16      

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı :   2662 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 504       
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 705   

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 5137        

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 113532     

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