661 bin 690 TL’lik ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemelerinin yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, üreticilerin haklarını Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.
2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemeleri yapıldı...
Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemelerinin yapıldığını açıkladı.
Açıklamada, üreticilerin haklarını Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.