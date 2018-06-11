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661 bin 690 TL’lik ödeme yapıldı

2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemeleri yapıldı...

11 Haziran 2018 Pazartesi 22:22
661 bin 690 TL’lik ödeme yapıldı

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, 2016 yılı tür değişimi ve gençleştirme budaması ödemelerinin yapıldığını açıkladı.

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Bakanlık açıklamasında, 2016 yılı için, 99 üreticiye, “Narenciye Plantasyonlarını İyileştirme ve Geliştirme Projesi” kapsamında, 661 bin 690 TL’lik ödeme yapıldığı duyuruldu.

Açıklamada, üreticilerin haklarını Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası ve şubelerinden alabilecekleri kaydedildi.
 

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