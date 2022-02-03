Künye
Kıbrıs 16
hafif yağmur
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu
Lefkoşa ve Girne’de barikat operasyonu

669 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti

"Toplam 12.873 test yapıldı, 669 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti, 658 kişi taburcu edildi"

03 Şubat 2022 Perşembe 18:29
183 Okunma
669 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi vefat etti
banner108

Son 24 saatte yapılan test sayısı 12.873 olup, 669 pozitif vakaya rastlanmış,1 kişi vefat etmiş, 658 kişi taburcu edilmiştir. 

313 kişi Lefkoşa, 106 kişi Girne, 185  kişi Gazimağusa, 35 kişi Güzelyurt, 16 kişi İskele, 14 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

3 Şubat  2022 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 12.873     

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 669  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı :  

Yerel Vaka Sayısı: 669        

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 658      

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 5.428.357   
      
Toplam Vaka Sayısı: 57.039        

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 51.490      

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 5376     
      
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 60  

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı :  5304    

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 175   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 12     

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 1354  

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 514    
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 376  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı:  3749         

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı:   121756

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Tatar: AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız
Tatar: AB ile iş birliğinin devamı ve gelişmesi için hazırız
Sucuoğlu: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun
Sucuoğlu: Dışarıdan seyretmeyin, gelin elinizi taşın altına koyun
Kudret Özersay: Uzlaşabilirsek hükümette yer alabiliriz
Kudret Özersay: Uzlaşabilirsek hükümette yer alabiliriz









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim