67 yaşında hayatını kaybetti

Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan bugün gece yarısı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisten alınan bilgilere göre, 67 yaşındaki Akar ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.
Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan bugün gece yarısı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Ozanköy’de sakin Mustafa Erdoğan bugün gece yarısı aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti.
Polisten alınan bilgilere göre, 67 yaşındaki Akar ikametgahı içerisinde aniden rahatsızlanarak yaşamını yitirdi. Soruşturma devam etmektedir.