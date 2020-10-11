Künye
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
1 ay cezaevine gönderildi
1 ay cezaevine gönderildi
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
Uyuşturucu satmakla suçlanıyor
8 gün daha tutuklu kalacak
8 gün daha tutuklu kalacak
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
Uyuşturucu zanlıları mahkemeye çıkarıldı
2 gün daha tutuklu kalacak
2 gün daha tutuklu kalacak

682 SANDIĞA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI… TATAR YÜZDE 32.41, AKINCI YÜZDE 29.81

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.

11 Ekim 2020 Pazar 20:57
1028 Okunma
682 SANDIĞA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI… TATAR YÜZDE 32.41, AKINCI YÜZDE 29.81

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.

682 sandığa göre seçime katılım oranı yüzde 53,07 oldu.

Adayların oy oranları ve aldıkları oy miktarı şöyle:

Ersin Tatar: %32.41 - 33270

Tufan Erhürman: %21.59 - 22165

Erhan Arıklı: %5.35 - 5493

Fuat Çiner: %0.30 - 309

Arif Salih Kırdağ: %0.26 - 264

Ahmet Boran: %0.07 - 72

Mustafa Ulaş: %0.06 - 64

Alpan Uz: %0.13 - 138

Kudret Özersay: %5.72 - 5868

Mustafa Akıncı: %29.81 - 30609

Serdar Denktaş: %4.27 - 4386

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi
Anayasa referandumu kesinleşti: Halk az farkla "Hayır" dedi
LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI
LEFKOŞA’DA VE GÜZELYURT’TA SANDIKTAN İLK SIRADA AKINCI; GAZİMAĞUSA’DA İSE TATAR ÇIKTI
Ersin Tatar açıklama yapıyor
Ersin Tatar açıklama yapıyor
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim