682 SANDIĞA GÖRE SEÇİM SONUÇLARI… TATAR YÜZDE 32.41, AKINCI YÜZDE 29.81

KKTC’de bugün yapılan Cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin olmayan sonuçları açıklanmaya devam ediliyor. YSK, 738 sandıktan 682’sinin kesin olmayan sonuçlarını duyurdu.