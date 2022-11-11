Künye
Kıbrıs 15
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
13 yıl hapse mahkum edildi
13 yıl hapse mahkum edildi
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Hayvanları gösterme bahanesiyle istismar...
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Markette rafta bulunan telefonu çaldı
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan zanlı teminatla serbest
Anneannesinin takılarını çalıp satmaya çalışan...
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
banner107

69 kişinin vatandaşlığı onaylandı

Bakanlar Kurulu, uzun süredir KKTC'de ikamet eden ve vatandaş olmayı hak eden 69 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

11 Kasım 2022 Cuma 09:51
314 Okunma
69 kişinin vatandaşlığı onaylandı



Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 69 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.

Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.

Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle:

1. KEMAL ÖZGÜR

2. MEHMET ÇABAN

3. SİBEL ERKAL

4. VOLKAN RENKLİ

5. MEHMET FARUK GÖRGÜN

6. AKIN ÖZDOĞAN

7. YAVUZ TEMİZER             

8. YUSUF SANCAK

9. AHMET KANBOLAT

10. RABİA YAVUZ

11. AHMET SAVAŞ

12. GÜLŞEN ARAR

13. MEHMET SİNAN OKUMUŞ

14. İBRAHİM PORSNOK

15. HATİCE DEMİR

16. HÜLYA AYGÜN

17. EMEL CİHAN

18. MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR

19. RAMAZAN BAŞARIR

20. TUBA AÇIKBAŞ

21. ITIR KADIOĞLU

22. CAN HAKAN DURAN      

23. MUSA ALADAĞ

24. BARIŞ GÜL

25. ALPKAN BANDIRMA

26. SEDA YAZAR     

27. ALİ AKDENİZ     

28. ATAKAN DUR   

29. MÜZEYYEN AYBACI       

30. ERSİN ALP

31. ZEHRA ONAR

32. SERVET GURBAN

33. MELİSA PALA

34. İBRAHİM KHATAY

35. ÖZER KURT       

36. KENAN DEDEKARGINOĞLU       

37. SERDAR SÜHA TAŞ

38. MUSTAFA KOTAN

39. YASİN DEMİRCİ

40. SERCAN AKKAN

41. KÜBRA KÖŞKER

42. YAĞMUR BEKAR

43. ASUMAN EKER

44. ÖMER AVCIL

45. GÜL UÇUCU

46. AYŞE BAŞ

47. UFUK ÜNSAL   

48. MUSTAFA YILMAZ

49. MUSTAFA BERRAK

50. BİRKAN DOLU

51. KADİR GÜLER

52. MUSTAFA TÜRKEL

53. ŞAFAK DEMİREL             

54. SERDAL IŞIKTAŞ

55. ŞAKİR ÖZALP

56. ÖZLEM UÇAR   

57. İLKNUR ASLAN

58. GİZEM YILMAZ

59. SELMAN ARSLANBAŞ

60. AHMET BAYRAKTAR

61. MELİS ÇİÇEK

62. ONUR YANGIN

63. GÜLHAN DEMİRCİ

64. HATİCE KUŞ

65. HÜSEYİN KUŞ

66. SALİH KARADENIZ

67. ÇİĞDEM VARDAR

68. ÇİLEM KAYA

69. HACI ARİF YILMAZ

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi
Bazı bölgelerde elektrik kesintisi
KKTC Gazete Manşetleri / 11 KASIM 2022
KKTC Gazete Manşetleri / 11 KASIM 2022
Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi
Çavuşoğlu: KKTC, Türk Devletleri Teşkilatı’na gözlemci üye olarak kabul edildi










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim