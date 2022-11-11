69 kişinin vatandaşlığı onaylandı

Bakanlar Kurulu, uzun yıllardır ülkede ikamet eden ve vatandaşlık bekleyen 69 kişinin KKTC vatandaşlığını onayladı.
Karar, dünkü Resmi Gazete’de yayımlandı.
Yurttaşlık hakkı kazanan isimler şöyle:
1. KEMAL ÖZGÜR
2. MEHMET ÇABAN
3. SİBEL ERKAL
4. VOLKAN RENKLİ
5. MEHMET FARUK GÖRGÜN
6. AKIN ÖZDOĞAN
7. YAVUZ TEMİZER
8. YUSUF SANCAK
9. AHMET KANBOLAT
10. RABİA YAVUZ
11. AHMET SAVAŞ
12. GÜLŞEN ARAR
13. MEHMET SİNAN OKUMUŞ
14. İBRAHİM PORSNOK
15. HATİCE DEMİR
16. HÜLYA AYGÜN
17. EMEL CİHAN
18. MURAT KÜÇÜKÖZDEMİR
19. RAMAZAN BAŞARIR
20. TUBA AÇIKBAŞ
21. ITIR KADIOĞLU
22. CAN HAKAN DURAN
23. MUSA ALADAĞ
24. BARIŞ GÜL
25. ALPKAN BANDIRMA
26. SEDA YAZAR
27. ALİ AKDENİZ
28. ATAKAN DUR
29. MÜZEYYEN AYBACI
30. ERSİN ALP
31. ZEHRA ONAR
32. SERVET GURBAN
33. MELİSA PALA
34. İBRAHİM KHATAY
35. ÖZER KURT
36. KENAN DEDEKARGINOĞLU
37. SERDAR SÜHA TAŞ
38. MUSTAFA KOTAN
39. YASİN DEMİRCİ
40. SERCAN AKKAN
41. KÜBRA KÖŞKER
42. YAĞMUR BEKAR
43. ASUMAN EKER
44. ÖMER AVCIL
45. GÜL UÇUCU
46. AYŞE BAŞ
47. UFUK ÜNSAL
48. MUSTAFA YILMAZ
49. MUSTAFA BERRAK
50. BİRKAN DOLU
51. KADİR GÜLER
52. MUSTAFA TÜRKEL
53. ŞAFAK DEMİREL
54. SERDAL IŞIKTAŞ
55. ŞAKİR ÖZALP
56. ÖZLEM UÇAR
57. İLKNUR ASLAN
58. GİZEM YILMAZ
59. SELMAN ARSLANBAŞ
60. AHMET BAYRAKTAR
61. MELİS ÇİÇEK
62. ONUR YANGIN
63. GÜLHAN DEMİRCİ
64. HATİCE KUŞ
65. HÜSEYİN KUŞ
66. SALİH KARADENIZ
67. ÇİĞDEM VARDAR
68. ÇİLEM KAYA
69. HACI ARİF YILMAZ