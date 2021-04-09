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69 pozitif vaka, 1 can kaybı...

"Toplam 8323 test yapıldı, 52'si yerel 69 pozitif vakaya rastlandı, 1 kişi hayatını kaybetti, 60 kişi taburcu edildi"

09 Nisan 2021 Cuma 19:07
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69 pozitif vaka, 1 can kaybı...

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8323 olup, 52'si  yerel 69 pozitif vakaya rastlanmış, 1 kişi hayatını kaybetmiş, 60 kişi taburcu edilmiştir. 

6 kişi yurt dışından hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 11 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 52 kişi ise yerel vakadır. 

20 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 15 kişi Girne Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Ortaköy-1/ Marmara-1/ Çağlayan-1/ Gönyeli-2/ Hamitköy-2/ Yenikent-1/ K.Kaymaklı-5/ Haspolat-1 / Surlariçi-3/ Alayköy-1 / Taşkınköy-1 


Girne 

Girne Merkez- 9/ Zeytinlik-2/ Dikmen-1/ Lapta-1/ Ağırdağ-1/ Karaoğlanoğlu-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -8 / Gönendere-1/ Sanayi yolu- 2/ Yeniboğaziçi-3 / Kaliland-1/ Alaniçi-1 / Gülseren-1 

9  Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 


Bugün Yapılan Test Sayısı: 8323 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 69 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 11  

Yerel Vaka Sayısı: 52  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 60  

Bugün Kaybedilen Hasta: 1 

Yapılan Toplam Test Sayısı: 813.938 

Toplam Vaka Sayısı: 4945 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4298  

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 620 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 79          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 539 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 27 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 2 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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