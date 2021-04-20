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69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 9184 test yapıldı, 69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlandı, 42 kişi taburcu edildi"

20 Nisan 2021 Salı 19:08
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69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 9184 olup, 69'u yerel 86 pozitif vakaya rastlanmış, 42 kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi hava yolu ile ülkemize gelmiştir. 14 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 69 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 17 kişi Gazimağusa, 26  kişi Girne, 3 kişi İskele  Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-4 / Surlariçi-1/ K.Kaymaklı-2 / Gönyeli-5 / Ortaköy-2 / Taşkınköy-1/ Yakındoğu Bulvarı-1/ Kumsal-1/ Haspolat-2/ Sanayi Bölgesi-1/ Hamitköy-2/ Yılmazköy-1 

Girne 

Girne Merkez-9 / Zeytinlik-2/ Karaoğlanoğlu-1/ Alsancak-4 / Çatalköy-4 / Dikmen-1/ Karakum-2 / Karşıyaka-1/ Lapta-1/ Taşkent-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-4/ Yeniboğaziçi-3/ Paşaköy-1/ Dumlupınar-2/ Salamis Yolu-1 / Baykal-1/ Larnaka Yolu-2 / Tuzla-1 / Sakarya-2 

İskele
Yenierenköy- 3 


20 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 9184  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 86 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 14 

Yerel Vaka Sayısı: 69 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 42 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 900.617 

Toplam Vaka Sayısı: 5669     

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4864 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 776 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 100         

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 672 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 4 
 

Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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