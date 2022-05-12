69 yaşındaki alkollü sürücü kaza yaptı, telefona sarıldı

Polisten kazayla ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

11.05.2022 tarihinde, saat 22:30 sırlarında, Lefkoşa - Gazimağusa Anayolu boyunca, Ali SİVRİ (E-69), 159 mlgr alkollü içki tesiri yönetimindeki NB 030 plakalı salon araç ile Gazimağusa istikametine doğru dikkatsizce seyrettiği sırada yol üzerinde bulunan yeni çevre yolu yol kavşağındaki çembere geldiğinde, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çember içerisine girip çember içerisinde bulunan bordür taşlarına ve trafik levhasına çarpıp çember içerisinde durmuştur. Kaza sonucu yaralanan araç sürücüsü kaldırılmış olduğu Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesinde yapılan tedavisinin arından müşahede altına alınmıştır. Soruşturma devam etmektedir.