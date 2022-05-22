69 yaşındaki kadına Forklif çarptı

Polis Basın Subaylığı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde iş kazası meydana geldiğini bildirdi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

22/05/2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, R.G.(E-25)'in kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan Fatma Taşçı(K-69) 'ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne giderken yolda yaşamını yitirmiştir. Bahse konu şoför tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.