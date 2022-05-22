Künye
Kıbrıs 25
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Aracından kokain çıktı!
Aracından kokain çıktı!
Zorla eve girdiler, darp ettiler, soydular
Zorla eve girdiler, sarp ettiler,...
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Su motorlarını çalıp satmak istediler
Liselilerin kavgası kanlı bitti
Liselilerin kavgası kanlı bitti

69 yaşındaki kadına Forklif çarptı

22 Mayıs 2022 Pazar 10:42
1461 Okunma
69 yaşındaki kadına Forklif çarptı

Polis Basın Subaylığı Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde iş kazası meydana geldiğini bildirdi

Polis Basın Subaylığı'ndan yapılan açıklama şu şekilde:

22/05/2022 tarihinde, saat 09:00 sıralarında, Güzelyurt’ta faaliyet gösteren Kalyoncu Narenciye Fabrikası içerisinde, R.G.(E-25)'in kullanımındaki portakal yüklü Forklif aracın, fabrika içerisinde çalışmakta olan Fatma Taşçı(K-69) 'ya çarpması ile bir iş kazası meydana gelmiştir. Kaza sonucu ağır yaralanan Fatma Taşcı olay yerine gelen ambulans ile Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Hastanesi'ne giderken yolda yaşamını yitirmiştir. Bahse konu şoför tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
112 acil servis çalışanları: “Etkinlikle alakamız yok!”
112 acil servis çalışanları: “Etkinlikle alakamız yok!”
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
İnşaattan çalıp, hurdacıya sattılar
Lefkoşa'da 'Avrupa Günü' etkinliği yapıldı
Lefkoşa'da 'Avrupa Günü' etkinliği yapıldı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim