Künye
Kıbrıs 15
açık
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT CANLI YAYIN YEREL SEÇİM
Polisleri darp etti!
Polisleri darp etti!
Aracında enseledi!
Aracında enseledi!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
Kalkanlı'da mide bulandıran olay!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
195 metrelik elektrik kablosunu çaldılar!
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
15 yaşındaki çocuğa cinsel istismar
banner107

7-11 Kasım arası yapılacak!

Çamurova tank atış alanı ile Kumköy tatbikat alanında 7-11 Kasım'da 08.-17.00 saatleri arasında tank silahları atışları yapılacak

04 Kasım 2022 Cuma 10:27
19 Okunma
7-11 Kasım arası yapılacak!



Güzelyurt Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, atışlar nedeniyle can güvenliği ve mal mal emniyeti açısından bölgeye giriş yasaklandı.

Yasak bölge ilan edilen alanlar şöyle:

"Kuzeyde, Akdeniz köyü 250 metre güneybatısı-Ulutepe 500 metre güneyinden geçen hattın batısı,

Doğuda, Ulutepe 500 metre güneyi, Yemiş Tepe 500 metre batısı, Hasanağa Tepe 300 metre batısı, Taşmandıra Ağ. 700 metre batısı,

Yayla köyü 600 metre batısı, Yayla köyü 1800 metre güneyi, İkişehitler 1500 metre kuzeyi 1000 metre batısı Tutukçu Tepe-Gürkan Burnu hattının batısı,

Güneyde Gaziveren köyü 800 metre kuzeyi ve 700 metre batısı Yeşilyurt köyünün 1500 metre kuzey doğusu."

Atışların ardından bölgede patlamayan mermilerin arama ve imha işlemleri yapılacağı için "serbest duyurusu" yapılıncaya göre bölgelere girişin yasak olduğu kaydedildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gazimağusa, Lefkoşa ve Tatlısu'da kaza...
Gazimağusa, Lefkoşa ve Tatlısu'da kaza...
Resmi Gazete 'den bir haber daha!
Resmi Gazete 'den bir haber daha!
Üç farklı yerde kaza!
Üç farklı yerde kaza!










Anketler
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim