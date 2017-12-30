Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
115333
ALTIN
158.788
DOLAR
3.7824
STERLİN
5.1204
EURO
4.5472
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Dünyanın en küçük cep telefonu!
Söz yüzüğüne dair merak ettikleriniz
Evliliğin ilk adımını atanlar dikkat!
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Evlilikte uyum nasıl yakalanır?
Kendini onarabilen cam geliştirildi
Kendini onarabilen cam
Kış hamilelerine uyarı: Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
Öpüşmeyin hatta tokalaşmayın bile!
banner34

7 araç trafikten men edildi

banner35

Lefkoşa, Mağusa ve İskele bölgesinde gerçekleştirilen trafik denetimlerinde birçok araç sürücüsüne ceza kesilirken, bazı araçlar ise kayıtsız ve sigortasız olduğu için trafikten men edildi

30 Aralık 2017 Cumartesi 11:07
7 araç trafikten men edildi
banner10

Polis Genel Müdürlüğü’ne bağlı Lefkoşa, Mağusa ve İskele Polis Müdürlükleri trafik ve asayiş operasyonları düzenledi.

Son zamanlarda meydana gelen iş araçlarının karıştığı trafik kazalarını önlemek için Lefkoşa Trafik Şube Amirliği, Baş Müfettiş Şevket Derindağ gözetiminde sabah yolcu ve iş araçlarının yoğun olarak seyrettiği bugün sabah saat 06.00 - 08.00 saatleri arasında Lefkoşa-Girne, Lefkoşa-Gazimağusa ve Lefkoşa-Güzelyurt anayollarında yapılan operasyonda 190 araç kontrol edilirken, sigortasız, kayıtsız ve fazla yolcu taşıyan 32 araç rapor edildi, 7 araç ise trafikten men edildi.

GAZİMAĞUSA VE İSKELE’DE ASAYİŞ VE TRAFİK OPERASYONU

Gazimağusa ve İskele Polis Müdürlüğü sorumluluk sahaları dâhilinde gerçekleştirilen Trafik ve Asayiş Operasyonu’nda, suç işlediği tespit edilen toplam 86 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, önceki gün saat 16.00-22.00 saatleri arasında Gazimağusa bölgesinde gerçekleştirilen operasyon kapsamında, bölgede faaliyet gösteren kumarhanelerde yapılan kontroller sonucu kumarhaneye girmeleri ve bulunmaları yasak olan toplam on bir kişi tespit edilerek haklarında yasal işlem başlatıldı. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise, 265 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 65 araç sürücüsü hakkında ileri işleme gidildi. 

İskele Bölgesinde düzenlenen operasyonda ise, bölgede faaliyet gösteren kumarhaneler ve bahis evleri kontrol edildi, ancak herhangi bir olumsuzluk tespit edilmedi. 

Trafik ekiplerinin gerçekleştirdikleri denetimler sonucu ise 400 araç kontrol edilerek, suç işlediği tespit edilen 21 araç sürücüsü hakkında ileri işlem yapıldı. 

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
'KKTC siyaset eliyle hızla betonlaşıyor'
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Biri 16, diğeri 21 yaşında
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor
Kaldırımlar otopark gibi kullanılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim