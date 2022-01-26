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Lefkoşa’da Sahte resmi evrakı tedavüle süren Mohammad Sohail’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

26 Ocak 2022 Çarşamba 16:11
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7 ay cezaevine gönderildi
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(Kamalı Haber)

Lefkoşa’da Sahte resmi evrakı tedavüle süren Mohammad Sohail’in aleyhindeki dava kararı açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Şerife Kâtip ve Yargıç Murat Soytaç’ın huzurunda görüşülen karar duruşmasında sanıkların aleyhindeki kararı Yargıç Şerife Kâtip açıkladı.  

Şerife Kâtip, sanığın işlediği suçların ciddi ve vahim suçlardan olduğuna değindi.

Kâtip, sanığın 6.10.2021 tarihinde Ercan Havalimanı’ndan başkası adına olan Pakistan pasaportu ile KKTC’ye giriş yapıp, başkasının kimliğine büründüğünü belirtti.

Kâtip, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususları değerlendirdikten sonra  7 ay hapis cezasına çarptırdıklarını açıkladı.

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