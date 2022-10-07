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7 ay hapis yatacak!

Dükkan açma suçundan yargılanan Atilla Bilgiç’in aleyhindeki karar açıklandı.

07 Ekim 2022 Cuma 13:39
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7 ay hapis yatacak!



(Kamalı Haber) 

Dükkan açma suçundan yargılanan Atilla Bilgiç’in aleyhindeki karar açıklandı.

Lefkoşa Ağır Ceza Mahkemesini oluşturan Başkan Fadıl Aksun, Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın ve Yargıç Murat Soytaç’ın oluşturduğu heyetin oy birliği ile vermiş olduğu kararı Yargıç Barkın açıkladı.

Kararı okuyan Kıdemli Yargıç Vedia Berkut Barkın, sanığın mahkûm olduğu Dükkân açma suçlarının ciddiyetinin altını çizdi. Barkın, Anayasa ile koruma altına alınan kişi Mülkiyet hakkının önemine değindi. Barkın, sanığın lehine ve aleyhine olan tüm hususlara değinip 7 ay hapis cezası verdiklerini açıkladı.

Dava konusu olay nasıl olmuştu?

11 Mayıs 2022 tarihinde saat 18.30 – 08.00 saatleri arasında Gönyeli'de Atatürk Caddesi üzerinde faaliyet gösteren Deftera Gıda LTD'e ait ambarın 3x4 metre ebadındaki batıya bakan demir sürme kapı asma kilitin monteli bulunan duvar kısmını hasara uğratıp bir cürüm işlemek kasti ile içeri giren Atilla Bilgiç’in ambar içerisinde bulunan ofise açık kapıdan girerek masa çekmecesi ve üzerinde bulunan toplam 4 bin 960 TL parayı ve Deftera Gıda LTD'e ait imzasız boş çek yaprağını sirkat etmişti.

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