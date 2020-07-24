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7 elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek.

24 Temmuz 2020 Cuma 14:49
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7 elektrik kesintisi

Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 9.00- 16.00 saatleri arasında; Aşağı Cengizköy ile Turizm Enformasyon binası ve civarına verilemeyecek. 
Konuyla ilgili KIB-TEK’ten yapılan açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
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