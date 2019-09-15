Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Dünyanın en büyük kuşu keşfedildi!
Kanserden korunmak için güçlü bir bağışıklık sistemi şart!
İşte vücudumuzdaki bağışıklığı artıran besinler
Steam'in arayüzü değişiyor!
Steam'in arayüzü değişiyor!
Görevini uzayda tamamlayan insansı robot dünyaya döndü
"Fyodor" dünyaya döndü
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz annesi oldu
Hindistan'da 73 yaşındaki kadın ikiz...

7. Fotoğraf sergisi “Geçitkale’de Yaşam” devam ediyor

15 Eylül 2019 Pazar 09:14
7. Fotoğraf sergisi “Geçitkale’de Yaşam” devam ediyor

Yıltan Taşçı Akademi’nin 23 kursiyerinin 45 fotoğraftan oluşan 7. Fotoğraf sergisi “Geçitkale’de Yaşam” bu akşam saat 20.00’de Geçitkale Festival Alanı’nda devam ediyor.

Yıltan Taşçı Akademi’de çeşitli dönemlerde temel fotoğrafçılık ve kompozisyon kursuna katılan Ali Harper, Beykan Gazinocu, Cahit Arkut, Candan Behzatoğlu, Cem Cengiz, Evran Ahmet Evran, Faruk Şükrettin, Ferhat Altemur, Gül Kahraman Çetin, Hasan Darçın, İsmail Bozat, Leyla Çınar Algül, Mehmet Altuner, Melek Gazi, Nazife Uçar, Nermin Tüccaroğlu, Özgür Özsaygın, Peykan Gazinocu, Salih Cengaver Cem, Serap Çakır, Şerif Özege, Türkan Algül ve Veysi Canateş’in fotoğraflarından oluşan sergi bu akşama kadar ziyaret edilebilecek.

banner22
Anahtar Kelimeler:
Yıltan Taşçı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 22 Eylül'de
Süslü Kadınlar Bisiklet Turu 22 Eylül'de
Özersay: Patlamada saçılan 40 mühimmat imha edildi
Özersay: Patlamada saçılan 40 mühimmat imha edildi
26. Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapılıyor
26. Alevkayası Yayla Şenliği bugün yapılıyor

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim