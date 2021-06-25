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7 gün daha ek tutukluluk

Ocak – Ağustos 2020 tarihleri arasında müşteki A.İ tarafından yapılan bir tarla satışından elde etmiş olduğu 500 bin TL’nin 341.440 TL’sini borsada işletip kendisine kar sağlamak maksadıyla internet bankacılığı üzerinden, geriye kalan 150 bin TL’yi de bu işlemleri yapabilmek maksadıyla elden zanlı K.A’ya teslim eden ancak bu işlemleri yapmayıp kendi ihtiyaçları için harcayan zanlı şikâyet üzerine 22.06.21 tarihinde derdest emri gereği tutuklanmış ve 23.06.21 tarihinde çıkarıldığı mahkemede hakkında 2 gün tutukluluk emri temin edilmişti.

25 Haziran 2021 Cuma 16:11
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7 gün daha ek tutukluluk

Zanlı bugün 25.06.21 tarikinde emanetçi tarafından sirkat ve sahtekarlıkla para temini suçlamasıyla Gazimağusa kaza mahkemesinde yeniden yargıç huzuruna çıkarılarak tutukluluk süresi 7 gün daha uzatıldı.

Bugünkü duruşmada iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, polis memuru Murat Öztürk’ ü şahadet vermek üzere tanık kürsüsüne çağırdı.

Tanık polis yemin altında verdiği şahadetinde, müşteki A.İ’nin Ocak- Nisan 2020 tarihleri arasında yapmış olduğu bir tarla atışından elde ettiği 500 bin TL paranın 150 bin Türk lirasını borsada işletip kendisine kâr amaçlı gelir getirmesini sağlamak maksadıyla elden zanlıya verdiğini, ancak zanlının parayı işletmek yerine kendi ihtiyaçları için harcaması nedeniyle emanetçi tarafından sirkat suçunu işlediğini belirtti.

Nisan – Ağustos 2020 tarihleri arasında yine borsada ayni amaçla kullanması maksadıyla müştekinin kullanımındaki cep telefonundan izniyle kendi kullanımındaki hesaba 341 bin 440 lira para aktardığını ancak borsada kullanma yerine zanlının kendi ihtiyaçları doğrultusunda harcaması nedeniyle sahtekarlıkla para temini suçunu işlediğine değinen tanık polis, olayın 11.06.21 tarihinde polise intikal ettirildiğini söyledi.

Telefon dökümleri için ilgili şirkete, hesap dökümleri için 5 bankaya yazılar yazıldığını belirten tanık polis, 2 bankadan temin edilen hesap dökümlerinde 341 bin 440 Tl paranın zanlı hesabına geçtiği ve kendi işleri için kullandığı tespit edilmesiyle 22.06.21 tarihide derdest emri gereği tutuklandığını söyledi.

Zanlının ayni gün itiraf niteliğinde gönüllü bir ifade verdiğini, tüm işlemlerin müştekinin bilgisi dahilinde yaptığını belirttiğini söyleyen tanık polis yine ayni gün zanlının tasarrufunda ve ikametgahında tespit edilen 1 adedi kırık 2 adet cep telefonu ile 1 adet sim kartın bulunarak emare alındığını, bir adet cep telefonunun ise aranmakta olduğunu dile getirdikten sonra emare alınan cep telefonlarının incelenmek üzere data şubesine gönderildiğine dikkat çekti.

Zanlının temin edilen 2 günlük tutukluluk süresinde 5 ifade alındığını, yazı yazılan 5 bankanın ikisinden hesap dökümlerinin temin edildiğini, zanlının temin edilen hesap dökümlerinde birçok şahıs ve şirketlerin bulunduğunun tespit edildiğini, geriye kalan 3 bankadan henüz bir döküm temin edilemediğine dikkat çeken tanık polis, bugün sabah itibarıyla zanlının müştekiden elden 150 bin lira almadığı yanında sözlü bazı beyanlarda bulunduğuna ve araştırılacağına değindikten sonra ağır ceza kapsamında olan bu olayın bir yılı aşkın bir süre önce vuku bulması nedeniyle alınması gereken birçok ifade olduğunu söyledikten sonra zanlının tutukluluk süresinin 7 gün daha uzatılması talebinde bulundu.

Talep edilen tutukluluğa değil de süreye itirazda bulunan savunma avukatı bu yönde tanık polisi sorguladı. Savunma avukatının sorgulamasından sonra iddia makamı adına mahkemede hazır bulunan savcı yardımcısı Hüseyin Eser, talep edilen tutukluluk süresi içerisinde polisin yapacağı icraatlar ile ilgili detaylı açıklamada bulunduktan sonra huzurundaki şahadeti değerlendiren kıdemli yargıç Çiğdem Güzeler, olayın ciddiyetine değindikten sonra polisin talep ettiği 7 günlük tutukluluk süresini onayladı.(MHA)

Son Güncelleme: 25.06.2021 17:04
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