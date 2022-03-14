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7 günde 59 trafik kazası!

 KKTC’de son bir haftada meydana gelen  59 trafik kazasında 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

14 Mart 2022 Pazartesi 14:14
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7 günde 59 trafik kazası!
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Polis Haftalık Trafik Raporu’na göre, 7- 13 Mart tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen trafik kaza sebepleri; süratli araç kullanmak (18) , dikkatsiz sürüş yapmak (13), kavşakta durmamak (10), yakın takip (11) ve diğer etkenler (7) olarak sıralandı.
1milyon 236 bin 500 TL hasarın oluştuğu kazaların 20’si Lefkoşa, 20’si Girne, 14’ü Gazimağusa 3’ü İskele ve 2’si Güzelyurt’ta gerçekleşti.
Öte yandan aynı tarihler arasında polis tarafından ülke genelinde yapılan trafik kontrollerinde, toplam 6 bin 794 araç sürücüsü kontrol edilirken, suç işlediği tespit edilen bin 144 araç sürücüsü hakkında yasal işleme gidildi.
Trafik suçlarının dağılımı şöyle:
“Sürat ( 323 ) , Tehlikeli Sürüş ( 4 ), Dikkatsiz Sürüş ( 18 ), Seyrüsefer Ruhsatsız Araç Kullanmak ( 113 ), Sürüş Ehliyetsiz Araç Kullanmak ( 8 ), Alkollü Araç Kullanmak ( 17 ), Seyir Halinde iken Cep Telofonu ile Konuşmak ( 176 ), Emniyet Kemersiz Araç Kullanmak ( 42 ), Trafik Levha ve İşaretlerine Uymamak ( 92 ), Trafik Işıklarına Uymamak ( 9 ), Muayenesiz Araç Kullanmak ( 39 ), Sigortasız veya Kapsamı Dışında Araç Kullanmak ( 44 ), "A" Yol Kullanma İzinsiz Araç Kullanmak( 14 ), "B" Özel İşletme İzinsiz Araç Kullanmak ( 3 ), Tonajından Fazla veya Tehlikeli Yük Taşımak ( 1 ), Koruyucu Miğfer Başlıksız Motosiklet Kullanmak ( 1 ) ve 240 diğer trafik suçları”

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