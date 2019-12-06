7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri Başladı

Sivil toplum örgütleri, ilgili bakanlık, kurum ve kuruluşlarla üniversitelerin katılımıyla dört farklı panel ve özel eğitimde kodlama eğitimi şeklinde gerçekleşecek etkinlik iki gün sürecek.

Algım Özel Eğitim Kurumu ile Gazimağusa Özel Eğitim İş Merkezi öğrencilerinin gösterilerinin ardından konuşmalara geçildi.

TATAR

Başbakan Ersin Tatar da, yapılan etkinliğin önemine vurgu yaparak Başbakanlık temelinde engelli vatandaşlar için yapılan her türlü çalışmalara destek olduklarını söyledi.

Tatar, KKTC’de devletin insanlara hizmet ederken engelli insanların hayatlarının kolaylaştırılması, uygar ve medeni ülkelerde olduğu gibi tüm hassasiyetleri gerekli düzenlemelerle devletin imkanları zorlanarak yapılması için gerekli her türlü çalışmayı yaptıklarını dile getirdi. Tatar, engelli vatandaşlara eşitlik temelinde sahip çıkmak için insan odaklı yaşamda çalışmalara devam edildiğini kaydetti.

Engelli yaşama herkesin aday olduğunu söyleyen Tatar, “Kimisi doğuştan, kimisi geçirdiği kazadan sonra engelli olur. Bu stresli hayatta yarın sabah ne olacağımızı bilemeyiz. Biz de bu işlere adayız” ifadelerini kullandı.

Devletin sorumluluklarını yerine getirmeye çalıştığını söyleyen Tatar, teknolojinin, iletişimin ve her türlü bilginin engelli vatandaşlara nasıl ulaştırılabileceği konusunda gerekli desteğin verileceğini kaydetti.

KİBRİT

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu Başkanı Günay Kibrit de açılışta yaptığı konuşmada, 7. KKTC Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğinin her geçen yıl daha etkin ve güzel olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Başbakanlık Engelli Hizmetleri Koordinasyon Kurulu’nun birincil misyonunun ülkede yaşayan engellilerin devletle olan bağlar arasına köprü kurarak, yasa, tüzük ve yönetmenliklerin koordinesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Engellilerin toplumun içerisinde engelsiz ve eşitlikçi bir yaşam sunabilmesi mücadelesini veren kurumun çalışmaları hakkında bilgi veren Kibrit, bilişimle engellerin çok kolay aşılabildiğini söyledi. Kibrit, teknolojinin geldiği noktayla engellerin artık daha rahat aşılabileceğinin görüldüğünü belirtti.

Teknolojik uygulamaların artık ülkede de kullanılmasını isteyen Kibrit, üniversitelere ve üniversitedeki hocalara çok büyük görev düştüğünü söyledi.

ŞANLIDAĞ

YDÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, üniversiteleri toplum üzerindeki önemine vurgu yaparak, eğitimin toplumu dönüştürerek fayda sağladığını kaydetti.

Şanlıdağ, 7. Engelsiz Bilişim Günlerini tüm paydaşlarla geçekleştirmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Engelli kişilerin sosyal hayatlarını iyileştirip, eğitimde fırsat eşitliğini sağlayarak iletişimlerini kolaylaştırmak adına ellerinden geleni yapacaklarını dile getiren Şanlıdağ, 7. Engelsiz Bilişim Günleri etkinliğine katkı koyan herkese teşekkür etti.

UYSAL

Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kazım Uysal, üniversitenin eğitim noktasında en iyi engelsiz üniversite olduğunu ve bunun da uygulamalarla ispat edildiğini kaydetti.

Binaların ve fakültelerin bilişim alanında da öncü olduklarını söyleyen Uysal, engelsiz yönlendirme ve bilgilendirme sistemini geliştirerek, engelli kişilerin rahat hareket etmelerini ve daha refah yaşamalarını sağladıklarını belirtti.

Engelli kişilerin hayatlarını kolaylaştırmak için hazırladıkları projeleri birçok üniversitelerle de paylaştıklarını dile getiren Uysal, engelli öğrencilerin tüm kayıtlarını tutarak onlara ömür boyu yardımcı olduklarını da anlattı.

ATAÇ

Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ataç, üniversitesinin bilimin ışığında insanı odaklı olduğunu ve bilimin insana nasıl yarar sağlayacağı konusunda farkındalık oluşturduğunu kaydetti.

Üniversitenin hedeflerini anlatan Ataç, üniversite bünyesinde bulunan engelli öğrencilerin aileleriyle koordineli olduklarını ve öğrencilerin daha verimli eğitim almalarını sağladıklarını belirtti.



Üniversitenin engelsiz bir dünyaya adım atmada bilimin de bu alanda adım atmasına ve teknolojiyi kullanabilen bir sistem yaratmak adına çalışmalar yaptıklarını kaydeden Ataç, toplumda bulunan engelli, engelsiz herkesin bütün olduğunu söyleyerek, herkesin birbirine değer vermesi ve yardım etmesi gerektiğini söyledi.