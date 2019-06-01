Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Hamilelik hiperglisemisi çocukta obezite nedeni
Mona Lisa Yapay Zekayla "Konuşturuldu"
Mona Lisa "Konuşturuldu"
Çin’de 300 bin yıllık insan fosili bulundu
300 bin yıllık insan fosili...
Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!
Galaxy A10e ortaya çıktı!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda görülüyor!
Spor yapan ergenlik çağındaki çocuklarda...

7. Leymosunlular geleneksel pikniği yapılıyor

Leymosun Kültür Vakfı, gelenekselleşen pikniklerinin bu yıl  yedincisini 9 Haziran’da Boğaz Piknik Alanı’nda düzenliyor.

01 Haziran 2019 Cumartesi 14:10
7. Leymosunlular geleneksel pikniği yapılıyor
banner44

Leymosun Kültür Vakfı, gelenekselleşen pikniklerinin bu yıl  yedincisini 9 Haziran’da Boğaz Piknik Alanı’nda düzenliyor.
Her yıl gerçekleştirilen etkinlikte bu yıl birçok yarışmayla nostaljik çocuk oyunları oynanacak.  Macun yarışması turunçgil, ceviz ve karpuz şeklinde 3 ayrı başlıkta gerçekleşecek. Macun yarışmasına katılacak olanların evlerinde yapmış oldukları macunları küçük bir kavanozda 11.30’a kadar vakıf standında teslim etmeleri gerekiyor.
Şeftali kebabı yarışmasına katılmak isteyenler ise, o gün mangallarında pişirecekleri şeftalileri 13.00-14.00 arasında vakıf stantına teslim etmeleri bekleniyor.  
Tavla turnuvasına katılacak olanların da 14.00’e kadar vakıf masasına kayıt yaptırmaları ve 14.30’da turnuvaya hazır olmaları gerekiyor.

banner41
Etkinlikte Grup Otantik ve Mustafa Kutbittin Kıbrıs’a özgü parçalardan oluşan bir konser verecek. TUFAD Halk Dansları Ekibi de danslarıyla etkinliğe renk katacak. 
Etkinlikten elde edilecek gelirle, geçtiğimiz aylarda TOL ve DTB Amatör Kadın Takımlarının öncülüğünde başlayan gençleri spora teşvik amaçlı gerçekleşecek turnuvalara katkı sağlanacak.
Etkinliğe Leymosunlu olan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın da katılması bekleniyor.
Ana sponsorluğunu Girne Belediyesi’nin yapacağı piknik, Güzelyurt ve Gazimağusa Belediyelerinin ve birçok firmanın katkılarıyla gerçekleşecek.
Güzelyurt ve Gazimağusadan katılmak isteyen vasıtasız yaşlıları için birer otobüs organize edilmiştir. Otobüslere kayıt yaptırmak isteyenler Güzelyurt’tan 0533-866 4232 ve Gazimağusadan ise 0548-8450007 numaralardan irtibata geçebilirler. 

banner22
Anahtar Kelimeler:
LeymosollularHaberKıbrısPiknik
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Uluçay, İİT zirve toplantısına katıldı
Uluçay, İİT zirve toplantısına katıldı
KKTC Umut Derneği'nden anlamlı bayram bağışı
KKTC Umut Derneği'nden anlamlı bayram bağışı
Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı
Akıncı, KKTC’ye gelen rallicileri ağırladı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim