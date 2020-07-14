7 metre yükseklikten düştü

Girne’de yapımı devam eden bir inşaatta kalıp işi yapan Reşit Erişik (E-37), dün çalışmasını bitirip binanın ikinci katından aşağıya indiği esnada ayağının kayması sonucu 170 cm yükseklikten düşerek yaralandı.
Erişik Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde gördüğü ilk yardıma tedavisinden sonra müşahede altına alındı.
İskele’de, Erkan İlkhan (E-31), çalışmakta olduğu alçak gerilim havai hatları taşıyan elektrik direğine emniyet kemerini takmaya çalıştığı sırada, elektrik akımına kapılarak 7 metre yükseklikten yere düşerek yaralandı.
İlkhan Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde yapılan tedavisinin ardından ortopedi servisinde müşahede altına alındı.