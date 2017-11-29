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7 Ocak’ta yapılacak seçime yönelik süreç işliyor

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı ve 14 Kasım’da başlayan seçim takvimi işliyor.

29 Kasım 2017 Çarşamba 16:00
7 Ocak’ta yapılacak seçime yönelik süreç işliyor
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Yüksek Seçim Kurulu, adaylık başvurularını 1 Aralık Cuma günü kabul edecek. Yüksek Seçim Kurulu ve ilçe seçim kurulları, Cumartesi günü adayları geçici olarak ilan edecek.

3 Aralık ise sandık seçmen listelerinin askıya alınmasının son günü.

Adaylar, Yüksek Seçim Kurulu’ndaki değerlendirmenin ardından 10 Aralık’ta kesinleşecek ve 11 Aralık’ta ilan edilecek.

Yine 11 Aralık’ta propaganda sırası için Yüksek Seçim Kurulu huzurunda ad çekme işlemi yapılacak…

Erken Genel Seçim için resmi propaganda 12 Aralık’ta başlayacak.

Takvime göre, siyasi partilerin BRT’de propaganda için YSK’ya en geç 17 Aralık’a kadar dilekçe vermesi; sandık seçmen listelerinin de en geç 18 Aralık’a kadar tamamlanması gerekiyor.

Seçimle ilgili kamuoyu yoklaması ve araştırmalar ise 23 Aralık’tan sonra yayımlanamayacak…

Seçim takvimine göre 4 Ocak, seçmen kartlarının ve bilgilendirici broşürlerin dağıtılmasının son günü.

7 Ocak erken genel seçimi için 12 Aralık’ta başlayacak propaganda süresi, 6 Ocak’ta dolacak ve seçmenler, 7 Ocak Pazar günü Cumhuriyet Meclisi’nin 50 üyesini belirlemek üzere sandığa gidecek.

Erken genel seçim sürecinde 8 partinin yarışması bekleniyor.

YKP seçimi boykot kararı alırken, KSP ise 2 bağımsız adayı destekleyeceğini duyurdu.

Bu seçimde ilk kez uygulanacak Seçim ve Halkoylaması Değişiklik Yasası’yla KKTC geneli tek seçim bölgesi oldu. Seçmenler, ülke genelinde, belli kurallarla 6 ilçedeki 50 adaya oy verebilecek. Seçimde, “mühür, mühür+tercih ve karma” yöntemlerle oy kullanılabilecek.

Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin 16’sı Lefkoşa’dan, 13’ü Gazimağusa’dan, 10’u Girne’den, 5’i İskele’den, 4’ü Güzelyurt’tan ve 2’si Lefke’den seçilecek.

YSK, 7 Ocak 2018 genel seçimi askı öncesi nüfusu 230 bin 747; seçmen sayısını da 188 bin 688 olarak açıklamıştı.

KKTC’de son genel seçim 28 Temmuz 2013’te yapılmıştı.

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Son Güncelleme: 29.11.2017 16:15
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