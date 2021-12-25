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7 pozitif vakadan 3’ü Omikron!

Okul yönetiminden bağımsız bir şekilde düzenledikleri yılbaşı balosunda, aralarında pozitif vakalar bulunması nedeniyle karantinaya alınan 142 öğrenciden 7’sinin test sonucu pozitife dönüştü. Test sonucu pozitife dönen öğrencilerden 3’ünün Omikron varyantı olduğu tespit edildi.

25 Aralık 2021 Cumartesi 15:51
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7 pozitif vakadan 3’ü Omikron!
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Lefkoşa’daki Türk Maarif Koleji’nde (TMK) eğitim gören 11 ve 12’nci sınıf yaklaşık 150’ye yakın öğrencinin, okul yönetiminden bağımsız bir şekilde düzenledikleri yılbaşı balosuna katılan ve aralarında pozitif vakalar çıkması üzerine karantinaya alınan 142 öğrenciden 7’sinin test sonucu pozitife döndü.

Elde edilen bilgilere göre test sonucu pozitife dönen öğrencilerden 3’ünde Omikron varyantı tespit edildi.

3 öğrencinin, Sağlık Bakanlığı tarafından özel olarak karantina altına alındığı ve temaslı takip sürecinin başlatıldığı öğrenildi.

KKTC’de Omikron varyantı ilk kez 21 Aralık günü, yurtdışı geçmişi olmayan 2 kişide tespit edilmişti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Omikron varyantının bulaşma oranının hızlı olduğunu, Omikron vaka sayısının artmasının beklendiğini ifade etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü, Omikron varyantının, diğer varyantlara oranlara hastaneye yatırma etkisinin daha düşük olduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Kıbrıs Postası

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