7 saat boyunca elektrik olmayacak

Kırıkkale, Erdemli, Yiğitler, Dilekkaya ve Kırklar’ın bir bölümü ile bölgedeki tesis ve su motorlarında yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, Kırıkkale orta gerilim şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.00-16.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

GİRNE’DE BAZI BÖLGELERDE YARIN ELEKTRİK KESİNTİSİ OLACAK...

Girne’de Karaoğlanoğlu İlkokulu Bölgesi ve kuzeyi, Tempo Supermarket Bölgesi ve kuzeyi ile Karaoğlanoğlu Telefon Santrali Bölgesi’nde yarın elektrik kesintisi olacak.

Kıb-Tek Bölge Amirliği’nden yapılan açıklamaya göre, orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışmalarından kaynaklanacak kesinti, 09.30-15.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.