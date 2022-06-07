Künye
Kıbrıs 31
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Ölümlü kazada mahkemeden gelişme
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Banka çalışanı mahkemeye çıkarıldı
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!
Aracın önünü kesti, tabanca doğrulttu!

7 saat elektrik verilemeyecek

07 Haziran 2022 Salı 15:13
394 Okunma
7 saat elektrik verilemeyecek
banner48

 Kıb-Tek Mağusa Bölge Amirliği, Yeniboğaziçi Trafo merkezinde yapılacak bakım-onarım çalışması nedeniyle bazı bölgelerde yarın yaklaşık 7 saat elektrik kesintisi yapılacağını açıkladı.

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00-16.00 saatleri arasında İskele, Ötüken, Aygün ve Kuzucuk, Yeni Boğaziçi köyü, Eski Tuzla Köyü bölgesi ve Tuzla girişi karting bölgesine, eski Lefkoşa yolundaTuzla Kavşağı ile Mutluyaka Kavşağı arasında kalan site ve tesisler, Halil Hamza Petrol ve Deri Fabrikası bölgesi, Mormenekşe, Mormenekşe ağılllar, Yeniboğaziçi Sanayi Sitesi, Yeniboğaziçi köyünün bir bölümü, Mutluyaka, Korkuteli, Dörtyol’daki alüminyum fabrikası, Muratağa, Sandallar, Atlılar, Alaniçi Ağıllar, Yıldırım girişi ve Ağıllar ve Mormenekşe Su Kuyuları bölgelerine elektrik verilemeyeceği kaydedildi.

Açıklamada, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Bengihan: “Asgari ücret yeniden belirlenmeli, hayatın ucuzlatılması için adım atılmalı”
Sigortadan para almak için kundakladı!
Sigortadan para almak için kundakladı!
169 adet eski eserle yakalandı
169 adet eski eserle yakalandı










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim