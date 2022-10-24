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7 saat süreyle elektrik verilemeyecek

24 Ekim 2022 Pazartesi 13:24
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7 saat süreyle elektrik verilemeyecek



Kıb-Tek, Yılmazköy Trafo Merkezi'ndeki bakım onarım çalışmaları nedeniyle yarın bazı bölgelere yedi saat süreyle elektrik verilemeyeceğini duyurdu.  

Kıb-Tek’ten yapılan yazılı açıklamada, yarın 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Yılmazköy Trafo Merkezi’nde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle Gürpınar ve Yılmazköy, ve Türkeli, Lefkoşa-Güzelyurt ana yolundaki Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzincinin güneyine elektrik verilemeyeceği belirtildi.

Açıklamada, elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması istendi ve bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica edildi.

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