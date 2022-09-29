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7 saatlik bir kesinti daha!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

29 Eylül 2022 Perşembe 16:25
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7 saatlik bir kesinti daha!



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESİNTİ (LEFKOŞA İLÇESİ)

30 Eylül 2022 Cuma günü alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Gönyeli Camii bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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