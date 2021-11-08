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7 saatlik elektrik kesintisi!

Gazimağusa’da yarın 7 saatlik elektrik kesintisi uygulanacak.

08 Kasım 2021 Pazartesi 12:56
289 Okunma
7 saatlik elektrik kesintisi!
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Kıb-Tek’ten yapılan açıklamaya göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle ; 09.00- 16:00 saatleri arasında gerçekleştirilecek kesintiden etkilenecek yerler şöyle:

“Akova köyü, Yıldırım köyü, Akova Ağıllar, Cemer Su,Boğaziçi, Sınırüstü, Alaniçi köyü, Dörtyol köyü, Dörtyol ağıllar bölgesi, Pirhan, İnönü  köyü, Sütlüce, Pınarlı, Ulukışla, Aslanköy, Aslanköy askeri tesisler, Gönendere, Tirmen, Tirmen içme suyu pompası ve Ergenekon köyü, Geçitkale köyü, Geçitkale Ağıllar, Çamlıca köyü, Yamaçköy, Mallıdağ, Çınarlı ve baz istasyonları, Tatlısu köy içi, köy su kuyusu, anayol seralar bölgesi, Tatlısu sahil, Sahil Benzin İst. bölgesi, eski tavuk çiftliği, sahil seralar bölgesi, Mallıdağ kavşağı-Küçük Erenköy arası sahil ve Küçük Erenköy,Altınova köyü ve Ağıllar köyü”

Anahtar Kelimeler:
GazimağusaElektrik Kesintisi
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