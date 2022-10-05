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7 saatlik elektrik kesintisi!

Kıb-Tek sosyal medya hesabından elektrik kesintisi olacağını duyurdu.

05 Ekim 2022 Çarşamba 10:30
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7 saatlik elektrik kesintisi!



Kıb-Tek tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

PLANLI KESINTI(LEFKOSA İLÇESİ)

06 Ekim 2022 Perşembe günü Orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak bakım onarım çalışması nedeniyle 09:00 ile yaklaşık 16:00 saatleri arasında; Yılmazköy Haci Ali Tesisleri bölgesine elektrik verilemeyecektir. Çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisi belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.

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