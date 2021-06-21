Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Tatlısu Seralar, Eski Gölet ve Yalı Mahallesi bölgelerine elektrik verilemeyecek.
7 saatlik elektrik kesintisi
Tatlısu bölgesinde bugün 7 saat sürecek elektrik kesintisi olacak.
21 Haziran 2021 Pazartesi 08:08
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Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan verilen bilgiye göre orta gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında Tatlısu Seralar, Eski Gölet ve Yalı Mahallesi bölgelerine elektrik verilemeyecek.