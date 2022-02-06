Künye
Kıbrıs 14
parçalı bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış yapmak isterken yakalandı
2 yıl sonra Ercan’dan çıkış...
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Telefon hırsızı kaçak çıktı
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
Sahte Para ve Uyuşturucu Davası
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
İç çamaşırından uyuşturucu çıktı
Sahte PCR ile çıkış yapmak isterken yakalandılar
Sahte PCR ile çıkış yapmak...

7 saatlik elektrik kesintisi olacak

Lefkoşa ve Güzelyurt içlerinde bazı bölgelerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

06 Şubat 2022 Pazar 13:52
368 Okunma
7 saatlik elektrik kesintisi olacak
banner108

Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu’ndan (KIB-TEK) yapılan açıklamada, Lefkoşa ve Güzelyurt içlerinde bazı bölgelerde, yüksek gerilim elektrik şebekesinde yapılacak hat takviye çalışması nedeniyle yarın saat 09.00 ile yaklaşık 16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yaşanacağı duyuruldu.

Elektrik kesintisi yaşanacak bölgeler şunlar:

Gürpınar ve Yılmazköy,Serhatköy, Serhatköy Su Pompa İstasyonu, Gayretköy, bölgedeki tesis ve su motorları, Şahinler ve Mevlevi, Türkeli, Lefkoşa/Güzelyurt anayolu üzerinde Türkeli kavşağı ile Zet Karting arasında kalan tesisler, Alayköy ve Metehan Sınır Kapısı Bölgesi, Yenikent Vedat Benzinci’nin güneyi

KIB-TEK’ten yapılan açıklamanın devamı şu şekilde:

“Elektrik enerjisi, çalışmaların seyrine göre belirtilen saatten daha erken veya geç verilebileceğinden, şebekede her an elektrik enerjisi varmış gibi davranılması önemle duyurulur. Bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica eder, verdiğimiz rahatsızlık için özür dileriz.”

Anahtar Kelimeler:
Elektrik Kesintisi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
FOLK-DER, 25’inci olağan genel kurulunu yaptı
FOLK-DER, 25’inci olağan genel kurulunu yaptı
Anastasiadis ve Tatar telefonla görüştü
Anastasiadis ve Tatar telefonla görüştü
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 42’nci yıl dönümünde anıldı
Dr. Burhan Nalbantoğlu, ölümünün 42’nci yıl dönümünde anıldı









    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim