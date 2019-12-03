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7 saatlik su kesintisi!

Su İşleri Dairesi, bugün Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

03 Aralık 2019 Salı 12:18
7 saatlik su kesintisi!

Su İşleri Dairesi, bugün Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline 7 saat süreyle su verilemeyeceğini açıkladı.

Su İşleri Dairesi tarafından yapılan açıklamaya göre, bugün KIBTEK tarafından 09:00 – 16:00 saatleri arasında Geçitköy bölgesinin de etkileneceği bakım onarım çalışmaları yapılacağından Su Temin Projesi kapsamında KKTC geneline belirtilen saatler arasında su verilmeyecek.

Açıklamada, halkın suyu idareli kullanması gerektiği ve süreçle ilgili olumlu veya olumsuz gelişme olması durumunda bilgilendirme yapılacağı kaydedildi.

Son Güncelleme: 03.12.2019 12:23
Anahtar Kelimeler:
KesintisiSuElektrik
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