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“7 Tema” isimli fotoğraf sergisine yoğun ilgi

FODER’den “7 Tema” isimli  fotoğraf sergisi  yoğun ilgiyle izlendi    

24 Temmuz 2022 Pazar 15:26
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“7 Tema” isimli fotoğraf sergisine yoğun ilgi
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FODER’den “Tema”lar arası bir fotoğraf yolculuğu Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) "7 Tema" konulu fotoğraf sergisi, Kültür Dairesi'nin katkılarıyla, 18 Temmuz akşamı sanatseverlerin yoğun katılımıyla Lefkoşa AKM’de izlenime açıldı. Sergi yoğun ilgi gördü. 

Kıbrıs Türk Fotoğraf Derneği'nin (FODER) "Tema" konulu fotoğraf sergisi, Kültür Dairesi'nin katkılarıyla, 18 Temmuz akşamı sanatseverlerin yoğun katılımıyla Lefkoşa AKM’de açıldı. Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve sergi sahibi FODER Başkanı Ramadan Gümüşok ve Yönetim Kurulu’nun da hazır bulunduğu açılışta 29 dernek üyesinin toplam 90 fotoğrafı sergilendi. Renk,Paslı ,Eski,Gözlük,Objeler ışık gölge,Çikolata, Canlılar ışık gölge temalı fotoğraflardan oluşan sergi açılışı öncesi, Başbakan Yardımcısı Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu. Kültür Dairesi Müdürü Şirin Zaimağaoğlu ve FODER Başkanı Ramadan Gümüşok, konuşmalar yaptılar. Pandemi döneminde FODER Üyelerinin online olarak başlattığı, 7 farklı tema çerçevesinde farklı bakış açılarıyla oluşturdukları tematik fotoğrafları “7 tema” adıyla  izleyici ile buluşma şansı buldu.

Anahtar Kelimeler:
FODER7 TemaFotoğraf Sergisi
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