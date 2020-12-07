7 UBP, 2 DP, 1 YDP

Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti ve Yeniden Doğuş Partisi azınlık hükümeti tamam...

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar bugün hükümeti kurma görevini UBP Başkan Vekili Ersan Saner'e verecek.

UBP Merkezindeki gizli görüşmede tüm konularda anlaşıldı.

UBP 7 bakanlık, DP iki, YDP de bir bakanlık alıyor.

Arıklı Başbakan Yardımcısı

DP'de Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Koral Çağman olacak. YDP Başkanı Erhan Arıklı da Ekonomi ve Enerji Bakanı olacak.

Tek Bakanlık alan YDP'ye bir de yeni makam var... Arıklı hem Ekonomi Bakanı olacak hem de Başbakan Yardımcılığı görevini yürütecek.

Denktaş bakanlık almayacak

Bu arada dünkü pazarlıkları sonuçlandıranların başında gelen Serdar Denktaş'ın kabinede yer almayacağı öğrenildi.

Seçim Ekim ayında

UBP-DP-YDP azınlık hükümetinin Ekim ayında ülkeyi erken seçime götürme kararı aldığı da elde edilen bilgiler arasında.

Özgürgün geliyor

Öte yandan UBP eski Başkanı ve Lefkoşa Milletvekili Hüseyin Özgürgün'ün de yeni oluşumla birlikte ülkeye döneceği bildirildi. Özgürgün'ün dönüş tarihi henüz netlik kazanmış değil.

Nisap büyük sorun

Hüseyin Özgürgün'ün adaya gelişi de hesaba katılırsa azınlık hükümetinin Meclis'i açabilecek 26 milletvekili bulunmuyor. Özgürgün de dahil toplam sayı 25.. Bu sayı güvenoyu için yeterli olsa bile Meclis en az 26 milletvekili ile açılıyor. Bu noktada gözler Halkın Partisi'ne çevriliyor. En az 1 milletvekilinin hükümetin oluşumuna destek vermesi ve Meclis'in açılmasını sağlaması gerekiyor

UBP çevreleri CTP'nin otaya koyduğu 7 ilkeyi azınlık hükümetinin benimseyeceğini belirterek, CTP'nin de meclisin açılmasına destek verebileceğini düşünüyor

HABER- KAYNAK : SES KIBRIS