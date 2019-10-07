Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer kadınlara göre 2 kat daha risk altında’
‘Beyaz ve kilolu kadınlar esmer...
Türk bilim insanlarından meme kanserine yeni ilaç
Türk bilim insanlarından meme kanserine...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte yeni özellik...
Instagram ilgi çekmeye çalışıyor! İşte...
Büyük tehlike! Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Google milyonlarca kullanıcıyı uyardı!
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar
Diyetler hakkında doğru sanılan yanlışlar

7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de

07 Ekim 2019 Pazartesi 16:54
7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı 10 Ekim’de

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi (DAÜ-KAEM) ev sahipliğinde organize edilen 7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Konferansı Perşembe günü yapılıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, Rauf Raif Denktaş Kültür ve Kongre Sarayı’nda yer alacak konferans  saat 09.30’da gerçekleştirilecek müzik dinletisi ardından açılış konuşmalarıylae başlayacak. Konferansın ana konuşmacıları, Akdeniz Üniversiteler Birliği Onursal Başkanı ve İstanbul Teknik Üniversitesi eski rektörü Prof. Dr. Gülsün Sağlamer ile Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, Coğrafya Bölüm Başkan Yardımcısı Doç. Dr. M. Murat Yüceşahin olacak.

Konferans bildiri kitabı, konferanstan kısa bir süre sonra hazır olacak. Konferansla ilgili detaylı bilgiye ise https://gspc.emu.edu.tr adresinden ulaşılabilecek.

TAK/

banner22
Anahtar Kelimeler:
7. Uluslararası Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Aysın-Yahya Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı
Aysın-Yahya Amasyalı çifti gözyaşlarıyla uğurlandı
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması oylandı
Özgürgün'ün dokunulmazlığının kaldırılması oylandı
Bozlar cezaevine gönderildi
Bozlar cezaevine gönderildi

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim