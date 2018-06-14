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7 üründe limit üstü kalıntı!

Tarım Dairesi 7-13 Haziran 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı.

14 Haziran 2018 Perşembe 12:12
7 üründe limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.                                                  

İthal ürünlerden Soya Fasülyesi Yemlik, Soya Küsbesi, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber, Susam, Arpa, Kayısı, Kiraz, Çeri Domates, Mısır (DDGS), Beyaz Üzüm, Siyah Üzüm ve Yeşil Acı Biber olmak üzere 43 numunede 39’u  temiz olup sadece 4 numunede  limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.                                                

Yerli ürünlerden Domates,Kavun, BiberÇeşitleri, Taze Soğan,Yeşil Soğan, Maydanoz,Şeftali, Böğrülce, Şahuri Kabak, hıyar(açık), balkabağı,  olmak üzere 16 numune den 13’ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya  rastlanmıştır.         

İthal ürünlerden  Onbaşı İşl. Ltd’e ‘e ait Kayısı yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılmıştır. Bekir Cura’ya ait Kayısı ve Helvasan’a ait Susam yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılacaktır.

Nuri Ersoy’a ait Siyah Üzüm numunesi ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilecektir.                                                

Zümrütköy’de Maydanoz üretimi yapan Fatma Resmi ve Doğancı’da Böğrülce üretimi yapan Mehmet Tecen yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilecektir.                                                       

Çayönü’nde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’e ait yapılan  laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma yapılmıştır. Bir sonraki hafta analiz için tekrar numune alınacaktır.                                                    

Ülkemize ithal edilen Bitki Koruma Ürünlerinden numune alınıp ürünün aktif maddesinin ürünün etiketinde yazan aktif madde ile  aynı olup olmadığına bakılması için bu hafta 2 Bitki Koruma Ürününden numune alınmıştır. Alınan 2 numuneninde içeriğine uygun olduğu tespit edilmiştir.                                                 

                   İsim   Yerli/ithal   Ürün Analiz Sonucu              

         1       M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Soya Fasulyesi (Yemlik)   Temiz                  

         2       Özçağ Free Port   İthal  Soya Küsbesi       Temiz                  

         3       Svs Tic. Ltd.        İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         4       Svs Tic. Ltd.        İthal  Armut(S.M)         Temiz                  

         5       Svs Tic. Ltd.        İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         6       Svs Tic. Ltd.        İthal  Yeşil Acı Biber    Temiz                  

         7       Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         8       Şubaşı Ziraat       İthal  ACS Pasha (Bit. Kor. Ürn)    Temiz                  

         9       Şubaşı Ziraat       İthal  ACS Delda(Bit. Kor. Ürn)      Temiz                  

         10     Helvasan    İthal  Susam        Limit Üstü          

         11     TÜK İthal  Arpa Temiz                  

         12     TÜK İthal  Arpa Temiz                  

         13     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kayısı         Limit Üstü          

         14     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Kiraz Temiz                  

         15     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         16     Onbaşı İşl.Ltd.     İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         17     Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         18     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Kayısı         Temiz                  

         19     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Kiraz Temiz                  

         20     Nuri Ersoy Ltd    İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         21     Kemal Palamut    İthal  Kayısı         Temiz                  

         22     Kemal Palamut    İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         23     Kemal Palamut    İthal  Armut(Deveci)     Temiz                  

         24     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Kayısı         Temiz                  

         25     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Çeri Domates       Temiz                  

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         26     Svs Tic. Ltd.        İthal  Elma(Stk)   Temiz                  

         27     Svs Tic. Ltd.        İthal  Kayısı         Temiz                  

         28     Svs Tic. Ltd.        İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         29     Portex Ltd. İthal  Kiraz Temiz                  

         30     Halil Kasap Paz.  İthal  Kayısı         Temiz                  

         31     Halil Kasap Paz.  İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         32     Köşe Tic. Ltd.      İthal  Elma(Golden)      Temiz                  

         33     Özçağ Free Port.  İthal  Mısır (DDGS)      Temiz                  

         34     M.Hacı Ali Ltd.   İthal  Soya Küsbesi       Temiz                  

         35     Hamiyet Doğan   Mağusa      Kavun        Temiz                 

         36     Hamiyet Doğan   Mağusa      Taze Soğan Temiz                  

         37     Süleyman Bayın  Mağusa      Biber Temiz                  

         38     Hatice Fidan Balcı         Mağusa      Domates     Temiz                  

         39     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Kapya Biber        Temiz                  

         40     Yusuf Duman      Geçitköy     Yeşil Soğan         Temiz                  

         41     Bayram Avcı       Geçitköy     Domates     Temiz                  

         42     Mithat Kayıkçı    Akdeniz      Domates     Temiz                  

         43     Sarıoğulları Ltd.  İthal  Pul Biber    Temiz                  

         44     Fatma Resmi       Zümrütköy Maydanoz  Limit Üstü          

         45     Fatma Resmi       Zümrütköy Şaahuri Kabak     Temiz                  

         46     Fatma Resmi       Zümrütköy Şeftali         Temiz                  

         47     Mehmet Tecen     Doğancı      Böğrülce     Limit Üstü          

         48     SVS Tic. Şti. LTD         İthal  Kayısı         Temiz                  

         49     SVS Tic.Şti.LTD İthal  Siyah Üzüm         Temiz                  

         50     SVS Tic.Şti.LTD İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         51     Bekir Cura İthal  Kayısı         Limit Üstü          

         52     Bekir Cura İthal  Çeri Domates       Temiz                  

         53     Bekir Cura İthal  Beyaz Üzüm        Temiz                  

         54     Bekir Cura İthal  Siyah Üzüm         Temiz                  

         55     Cemal Pehlivanoğulları İnönü          Hıyar (Açık)        Temiz                  

         56     Hüseyin Pehlivanoğulları       İnönü          Balkabağı   Temiz                  

         57     Hasan Beşerler    Çayönü      Domates     Limit Üstü          

         58     Hüseyin Arkoy    Çayönü      Kavun        Temiz                  

         59     Nuri Ersoy İthal  Siyah Üzüm         Limit Üstü          

         60     Nuri Ersoy İthal  Kayısı         Temiz                  

         61     Nuri Ersoy İthal  Armut (Santa Maria)    Temiz                  

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