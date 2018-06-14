7 üründe limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Soya Fasülyesi Yemlik, Soya Küsbesi, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber, Susam, Arpa, Kayısı, Kiraz, Çeri Domates, Mısır (DDGS), Beyaz Üzüm, Siyah Üzüm ve Yeşil Acı Biber olmak üzere 43 numunede 39’u temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

Yerli ürünlerden Domates,Kavun, BiberÇeşitleri, Taze Soğan,Yeşil Soğan, Maydanoz,Şeftali, Böğrülce, Şahuri Kabak, hıyar(açık), balkabağı, olmak üzere 16 numune den 13’ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.

İthal ürünlerden Onbaşı İşl. Ltd’e ‘e ait Kayısı yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılmıştır. Bekir Cura’ya ait Kayısı ve Helvasan’a ait Susam yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılacaktır.

Nuri Ersoy’a ait Siyah Üzüm numunesi ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilecektir.

Zümrütköy’de Maydanoz üretimi yapan Fatma Resmi ve Doğancı’da Böğrülce üretimi yapan Mehmet Tecen yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilecektir.

Çayönü’nde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’e ait yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma yapılmıştır. Bir sonraki hafta analiz için tekrar numune alınacaktır.

Ülkemize ithal edilen Bitki Koruma Ürünlerinden numune alınıp ürünün aktif maddesinin ürünün etiketinde yazan aktif madde ile aynı olup olmadığına bakılması için bu hafta 2 Bitki Koruma Ürününden numune alınmıştır. Alınan 2 numuneninde içeriğine uygun olduğu tespit edilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi (Yemlik) Temiz

2 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz

3 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz

4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

5 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz

6 Svs Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz

7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

8 Şubaşı Ziraat İthal ACS Pasha (Bit. Kor. Ürn) Temiz

9 Şubaşı Ziraat İthal ACS Delda(Bit. Kor. Ürn) Temiz

10 Helvasan İthal Susam Limit Üstü

11 TÜK İthal Arpa Temiz

12 TÜK İthal Arpa Temiz

13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Limit Üstü

14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz

15 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz

16 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

18 Nuri Ersoy Ltd İthal Kayısı Temiz

19 Nuri Ersoy Ltd İthal Kiraz Temiz

20 Nuri Ersoy Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz

21 Kemal Palamut İthal Kayısı Temiz

22 Kemal Palamut İthal Çeri Domates Temiz

23 Kemal Palamut İthal Armut(Deveci) Temiz

24 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

25 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

26 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

27 Svs Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz

28 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

29 Portex Ltd. İthal Kiraz Temiz

30 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz

31 Halil Kasap Paz. İthal Beyaz Üzüm Temiz

32 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

33 Özçağ Free Port. İthal Mısır (DDGS) Temiz

34 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

35 Hamiyet Doğan Mağusa Kavun Temiz

36 Hamiyet Doğan Mağusa Taze Soğan Temiz

37 Süleyman Bayın Mağusa Biber Temiz

38 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz

39 Mithat Kayıkçı Akdeniz Kapya Biber Temiz

40 Yusuf Duman Geçitköy Yeşil Soğan Temiz

41 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz

42 Mithat Kayıkçı Akdeniz Domates Temiz

43 Sarıoğulları Ltd. İthal Pul Biber Temiz

44 Fatma Resmi Zümrütköy Maydanoz Limit Üstü

45 Fatma Resmi Zümrütköy Şaahuri Kabak Temiz

46 Fatma Resmi Zümrütköy Şeftali Temiz

47 Mehmet Tecen Doğancı Böğrülce Limit Üstü

48 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı Temiz

49 SVS Tic.Şti.LTD İthal Siyah Üzüm Temiz

50 SVS Tic.Şti.LTD İthal Beyaz Üzüm Temiz

51 Bekir Cura İthal Kayısı Limit Üstü

52 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz

53 Bekir Cura İthal Beyaz Üzüm Temiz

54 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz

55 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Hıyar (Açık) Temiz

56 Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Balkabağı Temiz

57 Hasan Beşerler Çayönü Domates Limit Üstü

58 Hüseyin Arkoy Çayönü Kavun Temiz

59 Nuri Ersoy İthal Siyah Üzüm Limit Üstü

60 Nuri Ersoy İthal Kayısı Temiz

61 Nuri Ersoy İthal Armut (Santa Maria) Temiz