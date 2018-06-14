7 üründe limit üstü kalıntı!

İthal ve Yerli Ürünlerden numune alınarak Devlet Laboratuvarında yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliğine kullanılan Pestisit Limitleri çizelgesinde değerlendirilerek aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Soya Fasülyesi Yemlik, Soya Küsbesi, Elma Çeşitleri, Armut Çeşitleri, Pul Biber, Susam, Arpa, Kayısı, Kiraz, Çeri Domates, Mısır (DDGS), Beyaz Üzüm, Siyah Üzüm ve Yeşil Acı Biber olmak üzere 43 numunede 39’u temiz olup sadece 4 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
Yerli ürünlerden Domates,Kavun, BiberÇeşitleri, Taze Soğan,Yeşil Soğan, Maydanoz,Şeftali, Böğrülce, Şahuri Kabak, hıyar(açık), balkabağı, olmak üzere 16 numune den 13’ü temiz olup sadece 3 numunede limit üstü kalıntıya rastlanmıştır.
İthal ürünlerden Onbaşı İşl. Ltd’e ‘e ait Kayısı yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılmıştır. Bekir Cura’ya ait Kayısı ve Helvasan’a ait Susam yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı menşei iade yapılacaktır.
Nuri Ersoy’a ait Siyah Üzüm numunesi ise yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı imha edilecektir.
Zümrütköy’de Maydanoz üretimi yapan Fatma Resmi ve Doğancı’da Böğrülce üretimi yapan Mehmet Tecen yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilaçların ürünlerde ruhsatlı olmamasından dolayı ikinci bir analize gerek duyulmadan doğrudan imha edilecektir.
Çayönü’nde Domates üretimi yapan Hasan Beşerler’e ait yapılan laboratuvar analizinde limit üstü çıkmasından dolayı hasat durdurma yapılmıştır. Bir sonraki hafta analiz için tekrar numune alınacaktır.
Ülkemize ithal edilen Bitki Koruma Ürünlerinden numune alınıp ürünün aktif maddesinin ürünün etiketinde yazan aktif madde ile aynı olup olmadığına bakılması için bu hafta 2 Bitki Koruma Ürününden numune alınmıştır. Alınan 2 numuneninde içeriğine uygun olduğu tespit edilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Fasulyesi (Yemlik) Temiz
2 Özçağ Free Port İthal Soya Küsbesi Temiz
3 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(Deveci) Temiz
4 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
5 Svs Tic. Ltd. İthal Beyaz Üzüm Temiz
6 Svs Tic. Ltd. İthal Yeşil Acı Biber Temiz
7 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
8 Şubaşı Ziraat İthal ACS Pasha (Bit. Kor. Ürn) Temiz
9 Şubaşı Ziraat İthal ACS Delda(Bit. Kor. Ürn) Temiz
10 Helvasan İthal Susam Limit Üstü
11 TÜK İthal Arpa Temiz
12 TÜK İthal Arpa Temiz
13 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kayısı Limit Üstü
14 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Kiraz Temiz
15 Nuri Ersoy Ltd İthal Elma(Stk) Temiz
16 Onbaşı İşl.Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
17 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
18 Nuri Ersoy Ltd İthal Kayısı Temiz
19 Nuri Ersoy Ltd İthal Kiraz Temiz
20 Nuri Ersoy Ltd İthal Armut(Deveci) Temiz
21 Kemal Palamut İthal Kayısı Temiz
22 Kemal Palamut İthal Çeri Domates Temiz
23 Kemal Palamut İthal Armut(Deveci) Temiz
24 Köşe Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
25 Köşe Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
27 Svs Tic. Ltd. İthal Kayısı Temiz
28 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
29 Portex Ltd. İthal Kiraz Temiz
30 Halil Kasap Paz. İthal Kayısı Temiz
31 Halil Kasap Paz. İthal Beyaz Üzüm Temiz
32 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
33 Özçağ Free Port. İthal Mısır (DDGS) Temiz
34 M.Hacı Ali Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
35 Hamiyet Doğan Mağusa Kavun Temiz
36 Hamiyet Doğan Mağusa Taze Soğan Temiz
37 Süleyman Bayın Mağusa Biber Temiz
38 Hatice Fidan Balcı Mağusa Domates Temiz
39 Mithat Kayıkçı Akdeniz Kapya Biber Temiz
40 Yusuf Duman Geçitköy Yeşil Soğan Temiz
41 Bayram Avcı Geçitköy Domates Temiz
42 Mithat Kayıkçı Akdeniz Domates Temiz
43 Sarıoğulları Ltd. İthal Pul Biber Temiz
44 Fatma Resmi Zümrütköy Maydanoz Limit Üstü
45 Fatma Resmi Zümrütköy Şaahuri Kabak Temiz
46 Fatma Resmi Zümrütköy Şeftali Temiz
47 Mehmet Tecen Doğancı Böğrülce Limit Üstü
48 SVS Tic. Şti. LTD İthal Kayısı Temiz
49 SVS Tic.Şti.LTD İthal Siyah Üzüm Temiz
50 SVS Tic.Şti.LTD İthal Beyaz Üzüm Temiz
51 Bekir Cura İthal Kayısı Limit Üstü
52 Bekir Cura İthal Çeri Domates Temiz
53 Bekir Cura İthal Beyaz Üzüm Temiz
54 Bekir Cura İthal Siyah Üzüm Temiz
55 Cemal Pehlivanoğulları İnönü Hıyar (Açık) Temiz
56 Hüseyin Pehlivanoğulları İnönü Balkabağı Temiz
57 Hasan Beşerler Çayönü Domates Limit Üstü
58 Hüseyin Arkoy Çayönü Kavun Temiz
59 Nuri Ersoy İthal Siyah Üzüm Limit Üstü
60 Nuri Ersoy İthal Kayısı Temiz
61 Nuri Ersoy İthal Armut (Santa Maria) Temiz