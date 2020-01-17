7 yaşındaki Berke için yardım kampanyası

Doğuştan kalp hastası ve ender görülen bir metabolik rahatsızlığı olan 7 yaşındaki Berke Zorali için yardım çağrısı yapıldı.

İstanbul Çapa Tıp Fakültesi’nde tedavi gören Berke Zorali’nin ikinci kez by-pass ameliyatı geçirdiği belirtildi.

7 yaşındaki Berke’ye yardım edebilecek olanların Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası “10-118-0000000012” numaralı hesap numarasına yardımda bulunabilecekleri kaydedildi.

Ayrıntılı bilgiye 0533 822 19 22 numaralı telefondan ulaşılabileceği ve elden yardım yapılabileceği bildirildi.