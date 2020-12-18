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7 yeni yerel vaka
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7 yeni yerel vaka

Bakan Pilli: "Toplam 1945 test yapıldı, 13 pozitif vakaya rastlandı, 22 kişi taburcu edildi" 

18 Aralık 2020 Cuma 18:47
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7 yeni yerel vaka

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte yapılan test sayısının 1945 olduğunu, 13 pozitif vakaya rastlandığını, 22 kişinin taburcu edildiğini açıkladı. 

Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 4 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini,1 vakanın mülteci olduğunu, 7 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

18 Aralık 2020 Covid-19 genel durumu şöyle:

Bugün Yapılan Test Sayısı: 1945

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 13

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı: 6 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 

Yerel Vaka Sayısı: 7 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 22 

Bugün Kaybedilen Hasta: Yok

Yapılan Toplam Test Sayısı: 294.508 

Toplam Vaka Sayısı: 1355 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 1203 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 146 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 29 

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 116 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 6

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 1

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