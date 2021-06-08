7 yıllığına koşulsuz olarak akredite

DAÜ’den verilen bilgiye göre, DAÜ Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hasan Kılıç, Çin merkezli ShanghaiRanking tarafından Dünya Üniversiteler Akademik Sıralaması 2021’de alan sıralamaları listesinde Otelcilik ve Turizm İşletmeciliği alanında 38. sırada yer aldıklarını belirterek, dünya çapındaki en büyük ve en etkili akreditasyon kuruluşu olan FIBAA tarafından akredite olmanın son derece önemli olduğunu söyledi.

Kılıç, kalitenin sürekli gelişim felsefesinin bir sonucu olması gerektiğinin ve kalite sisteminin tüm paydaşların katkıları ile kurulması gerektiğine işaret etti.

Kılıç, “FIBAA tarafından 7 yıllığına verilen akreditasyonun koşulsuz olması, Fakülte bünyesinde verilen eğitimin, yapılan işlerin, projelerin, uygulamaların, akademik ortamın, kalite güvencesinin ve kalite geliştirme faaliyetlerinin dünya çapındaki kalite standartları seviyesinde olduğunun bir göstergesidir.” dedi.

Söz konusu akreditasyon ile DAÜ Turizm ve Otel İşletmeciliği lisans programı ve Turizm İşletmeciliği yüksek lisans programlarının dünya standartlarında kaliteli eğitim verdiğinin FIBAA tarafından yeniden tescillendiğini belirterek, söz konusu akreditasyonun bu programlarda okuyan veya mezun öğrencilerin, velilerin, işverenlerin istihdam ve yurtdışı çalışmalarında güçlü bir referans olmaya devam edeceğini vurguladı.

FIBAA akreditasyonunun Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından da tanınan uluslararası dış değerlendirme ve akreditasyon kuruluşları arasında yer aldığını ifade eden Kılıç, FIBAA’nın yükseköğretimde kalite güvencesi ve kalite gelişimine yönelik uluslararası bir kurum olduğunu da sözlerine ekledi.