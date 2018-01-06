7 zanlının tutukluluk süreleri uzatıldı

Yeni Bakış'tan Gamze Pir Baykur'un haberine göre, PGM Narkotik ve Kaçakçılığı Önleme Müdürlüğü ekipleri tarafından Mağusa’da geçtiğimiz günlerde 4 farklı adrese düzenlenen “Yıldırım Operasyonu” sonucunda ele geçirilen toplam 69.5 gram Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde ve 1 adet Exctacy olduğuna inanılan hap ile ilgili olarak tutuklanan 9 zanlı dün yeniden Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarıldı. “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu”, “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde alma” suçlarıyla ilgili olarak dün ayrı ayrı Mağusa Kaza Mahkemesi’ne çıkarılan 7 zanlının tutukluluk süresi uzatılırken, 2 zanlı ise tutuksuz yargılanmak üzere teminata bağlandı.

Tasarruflarında 42 gram Hintkeneviri bulundurdular

“Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde ithali” meselesiyle ilgili olarak şahadet veren Polis Memuru Hasan Selvili olayı anlattı.

İçiçiler ve satıcı mahkeme huzuruna çıkarıldı

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma”, “Kanunsuz uyuşturucu madde verme” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile ilgili olarak mahkemede şahadet veren Polis Memuru Mustafa Kavaz da bulguları aktardı.

7 gram Hintkenevirini soyadını bilmediği bir siyahiden aldığını itiraf etti

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarrufu” meselesi ile iligili olarak mahkemede şahadet veren Polis Memuru Hüseyin Özdesoy, 2 Ocak tarihinde alınan bir bilgide zanlı Abdullah Burhan İbrahim Hamed’in tasarrufunda kanunsuz uyuşturucu madde olduğunun öğrenildiğini söyledi. Zanlı Hamed’in evinin önünde FD 275 plakalı araç içerisinde tespit edildiğini belirten Özdesoy, araçta yapılan aramada foil kağıdına sarılı 7 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde bulunduğunu açıkladı. Özdesoy, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini ve konu maddeyi Mağusa’da adını bildiği ancak soyadını bilmediği siyahi bir kişiden aldığını beyan ettiğini belirtti. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Özdesoy, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

Suçunu kabul etti

“Kanunsuz uyuşturucu madde alma” ve “Kanunsuz uyuşturucu madde tasarruufu” meselesi ile ilgili olarak mahkemede şahadet veren Polis Memuru Cüneyt Arkın, 2 Ocak tarihinde alınan bir ihbar üzerine zanlı Samson Omoniyi Ademoyegh’in evine gidildiğini söyledi. Evinde tespit edilen zanlının üzerinde yapılan aramada cebinde 4 ayrı kağıda sarılı 2 gr, evinde yapılan aramada ise 7 adet ayrı ayrı kağıda sarılı 3,5 gr, şeffaf naylonda ise 10 gr ağırlığında Hintkeneviri türü uyuşturucu madde ile hassas terazi bulunduğunu belirten Arkın, tutuklanan zanlının gönüllü ifade vererek suçunu kabul ettiğini söyledi. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatın tamamlandığını belirten Arkın, zanlının uygun bir teminata bağlanmasını talep etti.

7 zanlıya 5’er gün daha

Mağusa Kaza Mahkemesi Yargıcı Gökhan Asafoğulları, zanlı Saboor Hussam Gondal, Farrukh Aurangzeb, Umut Keloğlu, Yousıf Mahalli, Mohammad Muttardi, Ramadan Bozakouk ve Laya Sharif’in tahkikat maksatları bakımından tutukluluk sürelerinin 5’er gün daha uzatılmasına emir verdi. Asafoğulları, zanlı Samson Omoniyi Ademoyegh ile zanlı Abdullah Burhan İbrahim Hamed’in ise kimlik, pasaport ve seyahat belgelerine el konularak KKTC dışına çıkışlarının men edilmesine, 4’er bin TL nakdi teminat ödemelerine ve haftada 3 gün en yakın polis karakoluna giderek ispatı vücutta bulunmalarına emir verdi.