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73 pozitif vakaya rastlandı
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70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 7939 test yapıldı, 70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı, 53 kişi taburcu edildi"

15 Nisan 2021 Perşembe 19:09
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70'i yerel 74 pozitif vakaya rastlandı

Son 24 saatte yapılan test sayısı 7939 olup, 70'i  yerel 74 pozitif vakaya rastlanmış, 53 kişi taburcu edilmiştir. 

4 kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır. 

27 kişi Lefkoşa, 25 kişi Gazimağusa, 13 kişi Girne, 5 kişi İskele Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez-1/ Gönyeli-7 / Yılmazköy -1 / Göçmenköy-1/ Dereboyu-1/ Çağlayan-2 / Surlariçi-1/ Ortaköy-4 / K.Kaymaklı-9 


Girne 

Girne Merkez- 8 / Boğazköy-1/ Ozanköy-1 / Karşıyaka-2 / Zeytinlik-1 


Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez -7 / Karakol- 1/ Kaliland-3/ Çanakkale-3 / Sakarya-4 / Gülseren-5 / Maraş-1/ Karakol-1 


İskele 

İskele Merkez-1 / Yenierenköy-1/ / Ötüken-1 / İskele Boğaz-2 

15 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 7939  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 74 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 4 

Yerel Vaka Sayısı: 70   

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 53 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 862. 270 

Toplam Vaka Sayısı: 5337  

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 4543 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 766   

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 123          

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 638 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 28  

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5 


Güvende Kal uygulamasına bağlı günlük rakamlar 

Bugün Takılan Bileklik Sayısı: 76  

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Bileklik Sayısı: 167 

Son Güncelleme: 15.04.2021 19:11
Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
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