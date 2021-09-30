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70'i yerel, 90 pozitif vakaya rastlandı

"Toplam 15.505 test yapıldı, 70'i yerel, 90 pozitif vakaya rastlandı, 98 kişi taburcu edildi"

30 Eylül 2021 Perşembe 18:54
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70'i yerel, 90 pozitif vakaya rastlandı
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Son 24 saatte yapılan test sayısı 15.505 olup, 70'i yerel 90 pozitif vakaya rastlanmış, 98  kişi taburcu edilmiştir. 

3 kişi yurt dışından gelmiştir. 17 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır. 

23 kişi Lefkoşa, 16 kişi Girne, 23 kişi Gazimağusa, 5 kişi İskele, 1kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

30 Eylül 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 15.505 

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 90  

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 3 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 17 

Yerel Vaka Sayısı: 70 

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98  

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 2 .924.506 

Toplam Vaka Sayısı: 19.544 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 18.595 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 873 

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 43 

Merkezi Karantinadaki Vaka Sayısı : 824 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 78   

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 6  

Ülke Genelinde Bugün Yapılan Aşı Miktarı : 4475 

Güvende Kal uygulamasına bağlı güncel rakamlar 

Son 24 Saat İçerisinde Takılan Bileklik Sayısı: 629 
Son 24 Saat İçerisinde Takibi Sonlandırılan Bileklik Sayısı: 686 

Güvende Kal Genel tablo 

Takip Edilen Toplam Bileklik Sayısı: 8212 

Takibi Sonlandırılan Toplam Bileklik Sayısı: 57.444

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