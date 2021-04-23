70'i yerel 93 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8164 olup, 70'i yerel 93 pozitif vakaya rastlanmış, 98 kişi taburcu edilmiştir.
2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.
33 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 23 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.
Vakaların bölgelere göre dağılımı
Lefkoşa
Lefkoşa Merkez - 5/ Düzova-1 / Dumlupınar-1/ Göçmenköy-3 /Alayköy-3/ Gönyeli-1 / Kumsal-1/ Taşkent-3 / Hamitköy-2/ Ortaköy-3/ Dereboyu-2/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Marmara-1/ K.Kaymaklı-3 / Çağlayan-1
Girne
Girne Merkez-13 / Alsancak-2 / Çatalköy-2 / Karaoğlanoğlu-2/ Taşkent-1/ Karakum-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1
Gazimağusa
Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Çınarlı Köyü-1 / Tuzla-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-2/ Karakol-1 / Akova-1
Güzelyurt
Güzelyurt Merkez-2
Lefke
Lefke Merkez-2
23 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;
Bugün Yapılan Test Sayısı: 8164
Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93
Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2
Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21
Yerel Vaka Sayısı: 70
İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98
Bugün Kaybedilen Hasta:
Yapılan Toplam Test Sayısı: 916.610
Toplam Vaka Sayısı: 5882
İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5099
Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 754
Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107
Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642
Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29
Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5