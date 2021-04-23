Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Kilise çanını çaldı; 8 ay hapsi boyladı
Kilise çanını çaldı; 8 ay...
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ölümlü kazada karar açıklandı
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Ev partisinde uyuşturucu bulundu
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
Uyuşturucu suçuna ceza yağdı
11 ay hapis cezası
11 ay hapis cezası

70'i yerel 93 pozitif vaka!

"Toplam 8164  test yapıldı, 70'i  yerel 93 pozitif vakaya rastlandı, 98 kişi taburcu edildi"

23 Nisan 2021 Cuma 19:22
1227 Okunma
70'i yerel 93 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8164 olup, 70'i yerel 93 pozitif vakaya rastlanmış, 98 kişi taburcu edilmiştir. 

2 kişi hava yolu hava  ile ülkemize gelmiştir. 21  kişi daha önce tespit edilen vakaların  temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70  kişi ise yerel vakadır. 

33 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 23 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir. 

Vakaların bölgelere göre dağılımı 

Lefkoşa 

Lefkoşa Merkez - 5/ Düzova-1 / Dumlupınar-1/ Göçmenköy-3 /Alayköy-3/ Gönyeli-1 / Kumsal-1/ Taşkent-3 / Hamitköy-2/ Ortaköy-3/ Dereboyu-2/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Marmara-1/ K.Kaymaklı-3 / Çağlayan-1 

Girne 

Girne Merkez-13 / Alsancak-2 / Çatalköy-2 / Karaoğlanoğlu-2/ Taşkent-1/ Karakum-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1 

Gazimağusa 

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Çınarlı Köyü-1 / Tuzla-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-2/ Karakol-1 / Akova-1 

Güzelyurt 

Güzelyurt Merkez-2 
Lefke 

Lefke Merkez-2 


23 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle; 

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8164  

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93 

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2 

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21 

Yerel Vaka Sayısı: 70  

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98 

Bugün Kaybedilen Hasta:  

Yapılan Toplam Test Sayısı: 916.610  

Toplam Vaka Sayısı: 5882 

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5099 

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 754  

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107      

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642 

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29 

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5

Son Güncelleme: 23.04.2021 19:24
Anahtar Kelimeler:
KKTCKoronavirüs
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir daha kapanamayız; açılmayı daha sağlıklı planlayabiliriz"
Bir daha kapanamayız; açılmayı daha sağlıklı planlayabiliriz"
Güney'de 889 yeni vaka, 1 can kaybı!
Güney'de 889 yeni vaka, 1 can kaybı!
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı
“Güvende Kal” uygulamasına bağlı günlük rakamları da paylaşıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim