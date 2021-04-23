70'i yerel 93 pozitif vaka!

Son 24 saatte yapılan test sayısı 8164 olup, 70'i yerel 93 pozitif vakaya rastlanmış, 98 kişi taburcu edilmiştir.

2 kişi hava yolu hava ile ülkemize gelmiştir. 21 kişi daha önce tespit edilen vakaların temaslılarıdır ve bu süre içinde gözetim altında bulunmaktadırlar. 70 kişi ise yerel vakadır.

33 kişi Lefkoşa, 10 kişi Gazimağusa, 23 kişi Girne, 2 kişi Güzelyurt, 2 kişi Lefke Bölgesi'ndendir.

Vakaların bölgelere göre dağılımı

Lefkoşa

Lefkoşa Merkez - 5/ Düzova-1 / Dumlupınar-1/ Göçmenköy-3 /Alayköy-3/ Gönyeli-1 / Kumsal-1/ Taşkent-3 / Hamitköy-2/ Ortaköy-3/ Dereboyu-2/ Surlariçi-2/ Değirmenlik-1/ Marmara-1/ K.Kaymaklı-3 / Çağlayan-1

Girne

Girne Merkez-13 / Alsancak-2 / Çatalköy-2 / Karaoğlanoğlu-2/ Taşkent-1/ Karakum-1/ Lapta-1/ Yukarı Girne-1

Gazimağusa

Gazimağusa Merkez-2/ Sakarya-1/ Çınarlı Köyü-1 / Tuzla-1/ Maraş-1/ Yeniboğaziçi-2/ Karakol-1 / Akova-1

Güzelyurt

Güzelyurt Merkez-2

Lefke

Lefke Merkez-2



23 Nisan 2021 Covid-19 genel durumu şöyle;

Bugün Yapılan Test Sayısı: 8164

Bugün Saptanan Pozitif Vaka Sayısı: 93

Ülke dışından gelen Vaka Sayısı : 2

Karantinada Pozitifleşen Temaslı Vaka Sayısı: 21

Yerel Vaka Sayısı: 70

İyileşip Bugün Taburcu Edilen Hasta Sayısı: 98

Bugün Kaybedilen Hasta:

Yapılan Toplam Test Sayısı: 916.610

Toplam Vaka Sayısı: 5882

İyileşip Toplam Taburcu Edilen Vaka Sayısı: 5099

Tedavisi Devam Eden Vaka Sayısı: 754

Pandemi Merkezindeki Hasta Sayısı: 107

Pandemi Otellerinde Takip Edilen Vaka Sayısı: 642

Toplam Kaybedilen Hasta Sayısı: 29

Yoğun Bakımda Yatan Hasta Sayısı: 5